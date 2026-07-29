Πάρος: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες, μικρή αναζωπύρωση στην περιοχή Καμάρι

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων