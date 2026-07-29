Πάρος: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες, μικρή αναζωπύρωση στην περιοχή Καμάρι
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά Φωτιά Πάρος Πυροσβεστική

Πάρος: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες, μικρή αναζωπύρωση στην περιοχή Καμάρι

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων

Πάρος: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες, μικρή αναζωπύρωση στην περιοχή Καμάρι
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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν σήμερα ακτοπλοϊκώς από την Αττική.

Οι περισσότερες δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι όπου υπάρχει μία μικρή αναζωπύρωση.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ τον συνολικό συντονισμό έχει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς.

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Για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δρυό, καθώς και από την Αγκαιριά προς την παραλία της Αλυκής. Την Τρίτη είχαν προηγηθεί μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλυκή.

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