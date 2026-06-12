Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Αυτή η ομάδα θέλει τον Τάσο Μπακασέτα
Αυτή η ομάδα θέλει τον Τάσο Μπακασέτα
Το μέλλον του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό παραμένει ανοιχτό και τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους
Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και του «τριφυλλιού» φέρεται να βρίσκεται στη λίστα τουρκικής ομάδας, η οποία αναζητά έμπειρες λύσεις για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου της χώρας.
Στο στόχαστρο ηγετική φυσιογνωμία
Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας «gunebakis.com.tr», η Μπούρσασπορ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 32χρονου μεσοεπιθετικού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο ιστορικός σύλλογος εξασφάλισε την άνοδό του στην TFF 1. Lig και φιλοδοξεί να επιστρέψει άμεσα στη Super Lig, γι’ αυτό και αναζητά ποδοσφαιριστές με εμπειρία και προσωπικότητα.
Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι άνθρωποι της Μπούρσασπορ έχουν ξεχωρίσει τον Μπακασέτα, ο οποίος διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το τουρκικό ποδόσφαιρο χάρη στη θητεία του σε Αλάνιασπορ και Τραμπζονσπόρ, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Στο στόχαστρο ηγετική φυσιογνωμία
Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας «gunebakis.com.tr», η Μπούρσασπορ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 32χρονου μεσοεπιθετικού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο ιστορικός σύλλογος εξασφάλισε την άνοδό του στην TFF 1. Lig και φιλοδοξεί να επιστρέψει άμεσα στη Super Lig, γι’ αυτό και αναζητά ποδοσφαιριστές με εμπειρία και προσωπικότητα.
Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι άνθρωποι της Μπούρσασπορ έχουν ξεχωρίσει τον Μπακασέτα, ο οποίος διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το τουρκικό ποδόσφαιρο χάρη στη θητεία του σε Αλάνιασπορ και Τραμπζονσπόρ, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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