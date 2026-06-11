Η Πορτογαλία νίκησε, ο Ρονάλντο όμως έγινε το κεντρικό θέμα συζήτησης

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο τελευταίο φιλικό της Πορτογαλίας πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια εμφάνιση που αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο εμβληματικός αρχηγός των Ιβήρων στη μεγάλη διοργάνωση