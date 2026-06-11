Η Πορτογαλία νίκησε, ο Ρονάλντο όμως έγινε το κεντρικό θέμα συζήτησης
SPORTS

Η Πορτογαλία νίκησε, ο Ρονάλντο όμως έγινε το κεντρικό θέμα συζήτησης

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο τελευταίο φιλικό της Πορτογαλίας πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια εμφάνιση που αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο εμβληματικός αρχηγός των Ιβήρων στη μεγάλη διοργάνωση

Η Πορτογαλία νίκησε, ο Ρονάλντο όμως έγινε το κεντρικό θέμα συζήτησης
Ο 41χρονος επιθετικός βρέθηκε στο βασικό σχήμα της ομάδας του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην αναμέτρηση απέναντι στη Νιγηρία, στο Λεϊρία, σε ένα από τα τελευταία τεστ της Πορτογαλίας πριν ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ρονάλντο ήρθε μόλις στο 9ο λεπτό. Έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Νέλσον Σεμέντο, ο πολύπειρος άσος βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη στιγμή, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

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