«Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό που έζησα το όνειρο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού»: Το αντίο του Γιώργου Μασούρα στους Πειραιώτες

View this post on Instagram A post shared by Giorgos Masouras (@geo_masou)

Κάθε φορά που ένιωθα τη μυρωδιά του χόρτου στο Καραϊσκάκη και έβγαινα στον αγωνιστικό χώρο, φούσκωνα από περηφάνια και ευγνωμοσύνη για αυτό που ζούσα. Γιατί δε φορούσα απλώς μία φανέλα, φορούσα ένα όνειρο.Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσα σε αυτό το ταξίδι έζησα κάτι ακόμη πιο σπουδαίο: Την οικογένεια. Γνώρισα συμπαίκτες που έγιναν αδέρφια. Ανθρώπους ανιδιοτελείς που πάλεψαν καθημερινά για το καλό της ομάδας. Ανθρώπους με τους οποίους μοιραστήκαμε χαρές, λύπες, πίεση, αγωνίες, νίκες και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες μέσα μου.Γνώρισα τον πρόεδρο και όλα τα στελέχη της ομάδας, ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή μου έδωσαν δυνατότητα να κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου. Τους ευχαριστώ έναν-έναν προσωπικά για όλο αυτό το ταξίδι, για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω περισσότερο απ’ όλα είναι ότι έζησα αυτό που ονειρευόμουν από παιδί. Έζησα το όνειρο. Έζησα τον Ολυμπιακό.380 παιχνίδια. 57 γκολ. Αμέτρητες στιγμές. Πρωταθλήματα. Κύπελλα. Μεγάλες ευρωπαϊκές νύχτες. Και πάνω απ’ όλα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με τον Θρύλο. Ένα όνειρο που κάποτε, αν μου το έλεγαν, θα πίστευα πως είναι αδύνατον και όμως έγινε πραγματικότητα.Σας ευχαριστώ για όλα. Εις το επανιδείν».