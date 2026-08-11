Τι πληρώνεται έως και τις 14 Αυγούστου από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές κοινωνικών παροχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων