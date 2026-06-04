Κρίστενσεν: Τα σενάρια για Παναθηναϊκό και η ανατροπή με τον Δανό άσο
SPORTS

Κρίστενσεν: Τα σενάρια για Παναθηναϊκό και η ανατροπή με τον Δανό άσο

Η παραμονή του Αντρέας Κρίστενσεν στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευθεία, παρά το γεγονός ότι ο Δανός αμυντικός εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στους «μπλαουγκράνα» εξαιτίας των συνεχόμενων προβλημάτων τραυματισμών που τον έχουν ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια

Κρίστενσεν: Τα σενάρια για Παναθηναϊκό και η ανατροπή με τον Δανό άσο
Ο 30χρονος στόπερ βρίσκεται αυτές τις ημέρες με την εθνική ομάδα της Δανίας για τις προγραμματισμένες φιλικές αναμετρήσεις, ωστόσο το ζήτημα του μέλλοντός του στην Καταλονία παραμένει ανοιχτό. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται σύντομα, όμως οι τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευρές οδεύουν προς νέα συμφωνία.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της SPORT, Κάρλος Μονφόρτ, ο οποίος καλύπτει καθημερινά το ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, ο Χάνσι Φλικ εξακολουθεί να υπολογίζει τον Δανό αμυντικό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση φέρεται να έπαιξε ο μεταγραφικός σχεδιασμός του συλλόγου.

Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης που πραγματοποιεί η διοίκηση, η οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα δεν επιτρέπει ταυτόχρονα την απόκτηση τόσο ενός επιθετικού όσο και ενός κεντρικού αμυντικού υψηλού επιπέδου. Έπειτα από συζητήσεις μεταξύ του Φλικ και του αθλητικού διευθυντή Ντέκο, προτεραιότητα δόθηκε στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την παραμονή του Κρίστενσεν.

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