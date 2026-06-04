Κρίστενσεν: Τα σενάρια για Παναθηναϊκό και η ανατροπή με τον Δανό άσο

Η παραμονή του Αντρέας Κρίστενσεν στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευθεία, παρά το γεγονός ότι ο Δανός αμυντικός εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στους «μπλαουγκράνα» εξαιτίας των συνεχόμενων προβλημάτων τραυματισμών που τον έχουν ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια