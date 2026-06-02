O αρχηγός γύρισε στο σπίτι του: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Κώστας Φορτούνης

O αρχηγός γύρισε στο σπίτι του: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, βίντεο

Μετά από δύο χρόνια απουσίας ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό εκεί όπου αναμένεται να κλείσει και την καριέρα του

O αρχηγός γύρισε στο σπίτι του: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Φορτούνης, η επιστροφή. 

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του  33χρονου έμπειρου μέσου στην ομάδα στην οποία γαλουχήθηκε και κέρδισε τίτλους με τον πιο σημαντικό το Conference League του 2024 το οποίο σήκωσε ως αρχηγός. 



Ο Κώστας Φορτούνης αγωνίστηκε δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία (Αλ Καλίτζ) και επέστρεψε για να φορέσει ξανά τη φανέλα με το Νο7 και να κλείσει την καριέρα του στους Πειραιώτες.



Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε στα social media: «Καλώς ήρθες σπίτι σου Κώστα!»


Κλείσιμο

O Έλληνας μέσος ξεκίνησε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και από το 2014 έως το 2024 ήταν βασικό μέλος της ομάδας των ανδρών. 

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού εκτός από το Conference League κέρδισε 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα Ελλάδας.

Ο Κώστας Φορτούνης έχει 343 συμμετοχές στον Ολυμπιακό και πέτυχε 94 γκολ ενώ μοίρασε 106 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός 

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης