O αρχηγός γύρισε στο σπίτι του: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, βίντεο
Μετά από δύο χρόνια απουσίας ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό εκεί όπου αναμένεται να κλείσει και την καριέρα του
Κώστας Φορτούνης, η επιστροφή.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 33χρονου έμπειρου μέσου στην ομάδα στην οποία γαλουχήθηκε και κέρδισε τίτλους με τον πιο σημαντικό το Conference League του 2024 το οποίο σήκωσε ως αρχηγός.
Ο Κώστας Φορτούνης αγωνίστηκε δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία (Αλ Καλίτζ) και επέστρεψε για να φορέσει ξανά τη φανέλα με το Νο7 και να κλείσει την καριέρα του στους Πειραιώτες.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε στα social media: «Καλώς ήρθες σπίτι σου Κώστα!»
O Έλληνας μέσος ξεκίνησε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και από το 2014 έως το 2024 ήταν βασικό μέλος της ομάδας των ανδρών.
Με τη φανέλα του Ολυμπιακού εκτός από το Conference League κέρδισε 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα Ελλάδας.
Ο Κώστας Φορτούνης έχει 343 συμμετοχές στον Ολυμπιακό και πέτυχε 94 γκολ ενώ μοίρασε 106 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.
Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!
Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!
Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».
