Φορτούνης: Επέστρεψα στην οικογένειά μου, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή, βίντεο
Ο Κώστας Φορτούνης μίλησε για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε τίτλους και πορεία στην Ευρώπη

Μετά από δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Καλίτζ ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στην Ελλάδα υπογράφοντας νέο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό.

Ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά με την οποία κατέκτησε το Conference League, 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα Ελλάδας μίλησε στο Olympiacos TV για την επιστροφή του και υποσχέθηκε τίτλους και πορεία στην Ευρώπη!

Οι δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη

«Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου, σε όλα αυτά που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα, γύρισα και είμαι πάλι εδώ.


Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα».


