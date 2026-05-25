Ολυμπιακός: Αυτό είναι το μπλουζάκι των πρωταθλητών Ευρώπης, δείτε φωτογραφίες
«Από τον Πειραιά μέχρι την δόξα» γράφει το μπλουζάκι των πρωταθλητών Ευρώπης
Στον... έβδομο ουρανό βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο οργανισμός του Ολυμπιακού, μετά την σπουδαία επιτυχία και την κατάκτηση της EuroLeague στο T-Center, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (92-85).
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε των Ισπανών και πανηγύρισε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, σε μια βραδιά που άρχισε από το Μαρούσι και τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Πειραιά, με χιλιάδες κόσμου να πανηγυρίζει στους δρόμους.
Φυσικά, οι παίκτες των Πειραιωτών φόρεσαν και ένα ξεχωριστό μπλουζάκι, ιδιαίτερα σχεδιασμένο για την περίσταση, το οποίο αναγράφει «Champions 2026, From Piraeus to glory», ενώ στην πίσω μεριά υπάρχει το σήμα του Final Four της Αθήνας. Ήδη η μπλούζα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο επίσημο σάιτ της ομάδας.
