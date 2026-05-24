Η 12άδα του Ολυμπιακού για τον μεγάλο τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ
Η 12άδα του Ολυμπιακού για τον μεγάλο τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε την ίδια ακριβώς ομάδα με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρ
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον τελικό του 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας απέναντι στη Ρεάλ.
Χωρίς αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε η αποστολή των ερυθρολεύκων για τη σπουδαία αναμέτρηση.
Οι 12 εκλεκτοί του Γιώργου Μπαρτζώκα που θα διεκδικήσουν στο Telekom Center Athens το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία των ερυθρολεύκων είναι οι:
Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
Χωρίς αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε η αποστολή των ερυθρολεύκων για τη σπουδαία αναμέτρηση.
Οι 12 εκλεκτοί του Γιώργου Μπαρτζώκα που θα διεκδικήσουν στο Telekom Center Athens το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία των ερυθρολεύκων είναι οι:
Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα