Η 12άδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον τελικό της Euroleague με τον Ολυμπιακό
Με τις γνωστές απουσίες των Γκαρούμπα, Ταβάρες και Λεν οι Μαδριλένοι στον τελικό με τον Ολυμπιακό
Η μεγάλη ώρα πλησιάζει, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης.
Ωστόσο, οι Ισπανοί θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες κόντρα στους ερυθρόλευκους, καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή τού τους Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, λόγω τραυματισμών.
Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τον μικροτραυματισμό του που είχε στον ημιτελικό κόντρα στη Βαλένθια.
Αναλυτικά η δωδεκάδα της Ρεάλ: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.
