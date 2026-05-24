Απόψε είναι η βραδιά του Θρύλου: Η ώρα της «εκδίκησης» για το σοκ στον τελικό με τη Ρεάλ το 2023
Η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σάρωσε την Παρασκευή τους Τούρκους της Φενέρ και σήμερα θα προσπαθήσει να πάρει τη ρεβάνς από τη Ρεάλ στον 5ο μεταξύ τους τελικό - Το επιμέρους σκορ είναι 3-1 υπέρ των Ισπανών, με τελευταία ήττα αυτή στο Κάουνας, το 2023, με το buzzer beater του Σέρχιο Γιουλ
Μετά από οκτώ μήνες γεμάτους ένταση, ατελείωτα ταξίδια, εναλλαγές συναισθημάτων, μα πάνω απ’ όλα έναν μαραθώνιο αγώνων, από τους οποίους είναι ζήτημα αν υπήρχαν δύο-τρεις απ’ αυτούς που συνηθίζουμε να λέμε «εύκολους», ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής και πλέον ονειρεύεται ότι θα κόψει και πρώτος το νήμα της φετινής Euroleague.
Παρόλο που από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος το βασικό θέμα συζήτησης ήταν «η κατάρα που κυνηγά την ομάδα που παίρνει την πρώτη θέση» (καθώς δεν έχει κατακτήσει ποτέ τον τίτλο) και όταν προκρίθηκε στο 5ο συνεχόμενο Final Four το επίκεντρο ήταν «το γεγονός ότι έχει χάσει με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο την κούπα», ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του έκλεισαν τα αυτιά τους και άφησαν όλους τους άλλους να ασχολούνται με τα εξωαγωνιστικά και τα μεταφυσικά.
Η ατάκαΤο μακρινό 1983 ο Αλ Πατσίνο ως Τόνι Μοντάνα στην εμβληματική γκανγκστερική ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα «Ο Σημαδεμένος», απευθυνόμενος στον συνεργάτη του Μανόλο «Μάνι» Ριμπέρα (τον αποκαλεί συχνά «chico») πιστώθηκε μία από τις κλασικότερες ατάκες του παγκόσμιου κινηματογράφου.
«The eyes, chico. They never lie (Τα μάτια, φίλε, ποτέ δεν λένε ψέματα)», λέει ο Κουβανός μετανάστης θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εξηγήσει πως αντιλαμβανόταν τα συναισθήματα κάποιου κοιτάζοντάς τον απλώς στα μάτια.
Μετά από 43 χρόνια η συγκεκριμένη ατάκα είναι αυτή που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας (ως άλλος Μπράιαν Ντε Πάλμα) για να περιγράψει το αριστούργημα που προετοίμασε ο ίδιος και εκτέλεσαν υποδειγματικά οι αθλητές του στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.
«Τα μάτια, καρντάσια, δεν λένε ποτέ ψέματα», θα ήταν η ατάκα του απευθυνόμενος στους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας, καθώς για σχεδόν 40 λεπτά τα μάτια και τα κορμιά των παικτών του έλεγαν στους αντιπάλους τους: «Ο,τι κι αν γίνει, όσο κι αν προσπαθήσετε, εμείς θα πάμε τελικό».
Κι αυτό ακριβώς έγινε, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 79-61 και να παίρνει πανάξια το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο στέμμα του. Το να διεκδικείς το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague στον τελικό της διοργάνωσης είναι από μόνο του μια τεράστια πρόκληση.
Το να το διεκδικείς όμως στην Αθήνα, μπροστά στο δικό σου κοινό, μετατρέπει τη διαδικασία σε μια μπασκετική οδύσσεια με προορισμό την απόλυτη λύτρωση. Ο Ολυμπιακός έφτασε στο Final Four Athens 2026, όπως είναι η επίσημη ονομασία του τουρνουά, αποφασισμένος να βρει τη δική του Γη της Επαγγελίας και το έδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στον ημιτελικό με την κάτοχο του τίτλου.
Στην πρώτη περίοδο κράτησε 7 λεπτά (!) τους πρωταθλητές Ευρώπης χωρίς σκορ, στη δεύτερη χαλάρωσε λίγο και δεν τους επέτρεψε να σκοράρουν για τέσσερα λεπτά, ενώ στην τρίτη τούς άφησε χωρίς πόντο για 3,5 λεπτά!
Απίστευτο κι όμως ερυθρόλευκο, απέναντι στην ομάδα που ήρθε ως η καλύτερη άμυνα της Euroleague και ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του φρόντισαν να τους πληγώσουν με το ίδιο τους το όπλο: παίζοντας σκυλίσια άμυνα από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο και δείχνοντας πόσο πολύ ήθελαν να πάρουν το ματς και να βρεθούν ακόμη πιο κοντά εκεί που προσπαθούν να βρεθούν (ξανά) εδώ και μια πενταετία.
Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν ήταν κάτι που φάνηκε μόνο το απόγευμα της Παρασκευής στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης. Ναι, η Φενέρ είχε την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης (με 80,6 πόντους παθητικό ανά αγώνα), αλλά ο Ολυμπιακός, πέραν του ότι είχε την καλύτερη επίθεση (90,5 πόντοι ανά αγώνα και 21,5 ασίστ), είχε ταυτόχρονα και την τρίτη καλύτερη άμυνα!
Κι αν όλα τα παραπάνω δείχνουν το πόσο ομάδα ήταν το σύνολο που δημιούργησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, υπάρχουν και οι ατομικές διακρίσεις που επιβεβαιώνουν την ποιότητα και την ερυθρόλευκη χημεία.
Πρώτος και καλύτερος ο MVP Σάσα Βεζένκοβ, που μαζί με τον ογκόλιθο Νίκολα Μιλουτίνοφ (ο οποίος πέρυσι το καλοκαίρι βρέθηκε λίγο πριν από το κατώφλι της εξόδου με την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά και τον Παναθηναϊκό να παραμονεύουν) συμπεριλήφθηκαν στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.
Ο Σέρβος αναδείχθηκε και ο κορυφαίος ριμπάουντερ, ο Βεζένκοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ο παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα (103 μαζί με τον Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις).
Αν όλα αυτά, μαζί με την πρωτιά της κανονικής περιόδου (για τρίτη φορά τα τέσσερα τελευταία χρόνια) και την... εκκωφαντική εμφάνιση του ημιτελικού κόντρα στη Φενέρ δεν πείθουν κάποιον ότι ο Ολυμπιακός είναι πανάξια στον τελικό, τότε δεν ξέρουμε τι άλλα επιχειρήματα μπορούμε να παραθέσουμε...
Μπορεί να έχουν περάσει 13 χρόνια από την τελευταία φορά που η κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ ανήκε στους Πειραιώτες, ωστόσο η συνέπεια με την οποία πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό στερέωμα είναι μοναδική.
Από το 2012 και μετά ο Ολυμπιακός μετρά εννέα συμμετοχές σε Final Four, ενώ από το 2022 και μετά δεν έχει λείψει ποτέ από την κορύφωση της Euroleague. Οταν πέρυσι είχε καταφέρει να βρεθεί στο Αμπού Ντάμπι, φτάνοντας τις τέσσερις σερί συμμετοχές κατέρριψε το ρεκόρ του Αρη (1988-1990) και του Παναθηναϊκού (1994-1996) που μετρούσαν από τρία συνεχόμενα Final Four και πλέον έχει φτάσει το ρεκόρ του στις πέντε σερί παρουσίες σε τελική φάση της Euroleague.
Πέντε παρουσίες που έχουν τη σφραγίδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος στη δεύτερη θητεία του στους Πειραιώτες θέλει να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα σε πολλά και διαφορετικά κεφάλαια του ελληνικού μπάσκετ.
Οσο κι αν ο ίδιος απεχθάνεται τα... προσωπικά στατιστικά και πάντα προτάσσει την ομάδα, η πραγματικότητα δεν αλλάζει και από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο glass floor του Telekom Center το απόγευμα της Παρασκευής έγινε ο Ελληνας προπονητής (ως head coach) με τις περισσότερες συμμετοχές σε Final Four.
Μέχρι τώρα ο «Coach Β» ισοβαθμούσε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με έξι παρουσίες μαζί με τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη (τρεις με Αρη, δύο με Ολυμπιακό, μία με ΑΕΚ) και τον Δημήτρη Ιτούδη (και οι έξι με την ΤΣΣΚΑ και μάλιστα συνεχόμενες από το 2015 έως το 2021- το 2020 δεν είχε γίνει λόγω κορωνοϊού).
Οποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, πάντως, το σίγουρο είναι ότι και το φετινό του δημιούργημα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες προέκυψαν (θυμηθείτε το σοκ με τον νέο τραυματισμό του Κίναν Εβανς), βρίσκοντας τον τρόπο να μπολιάσει πολύ γρήγορα τις προσθήκες που έγιναν (κυρίως οι Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόζεφ και όχι τόσο ο Μόντε Μόρις).
Κυρίως, όμως, σε μια ομάδα με τόσους αστέρες κατάφερε με τον τρόπο του να περάσει σε όλους τη νοοτροπία «το εμείς είναι πάνω από το εγώ», αναγκάζοντας ακόμη και τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει χώρο για τον αναγεννημένο φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ. Κι όταν οι αθλητές αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει δικαιοσύνη, την ανταποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο...
Το ρεκόρΓια τον Ολυμπιακό, η παρουσία του στο Telekom Center Athens συνιστά τη 15η συμμετοχή του σε Final Four της Euroleague και σήμερα το βράδυ, όταν γίνει το τζάμπολ, θα είναι ο 10ος ερυθρόλευκος τελικός (66,6% ποσοστό επιτυχίας στους ημιτελικούς!).
