Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Τούρκος δημοσιογράφος ξέσπασε on air μετά τον αποκλεισμό της χώρας του: «Είναι ποδόσφαιρο αυτό που παίζουμε;», βίντεο
Τούρκος δημοσιογράφος ξέσπασε on air μετά τον αποκλεισμό της χώρας του: «Είναι ποδόσφαιρο αυτό που παίζουμε;», βίντεο
Ο Γκιοκχάν Ντίντς πήρε μια σελίδα Α4 την τσαλάκωσε και την πέταξε προς την κάμερα εκνευρισμένος για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα του Βιτσέντζο Μοντέλα
Οι δύο ήττες της Τουρκίας στο Μουντιάλ 2026, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα στη γειτονική χώρα για την εθνική ομάδα και για τον coach Βιντσέντζο Μοντέλα.
Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στα τουρκικά media, ξεχωρίζει το ξέσπασμα του Γκιοκχάν Ντίντς, ο οποίος έβγαλε τον θυμό του σε μια μία σελίδα Α4, πριν την τσαλακώσει και την πετάξει προς την κάμερα του συνδρομητικού αθλητικού καναλιού BTV.
«Από τον δεξιό μπακ στον στόπερ, από τον στόπερ στον άλλο στόπερ, από αυτόν τον στόπερ στον αριστερό μπακ, από τον αριστερό μπακ στον Χακάν Τσαλχάνογλου, από τον Χακάν στον στόπερ, από τον στόπερ στον Χακάν, από τον Χακάν ξανά στον στόπερ.
Έτσι υποτίθεται πρέπει να παίζουμε; Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό; Τι θέλεις να καταφέρεις με αυτό το ποδόσφαιρο; Τι θέλεις να κάνεις με τόσες πάσες;» ούρλιαζε ο Ντιντς.
Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στα τουρκικά media, ξεχωρίζει το ξέσπασμα του Γκιοκχάν Ντίντς, ο οποίος έβγαλε τον θυμό του σε μια μία σελίδα Α4, πριν την τσαλακώσει και την πετάξει προς την κάμερα του συνδρομητικού αθλητικού καναλιού BTV.
«Από τον δεξιό μπακ στον στόπερ, από τον στόπερ στον άλλο στόπερ, από αυτόν τον στόπερ στον αριστερό μπακ, από τον αριστερό μπακ στον Χακάν Τσαλχάνογλου, από τον Χακάν στον στόπερ, από τον στόπερ στον Χακάν, από τον Χακάν ξανά στον στόπερ.
Έτσι υποτίθεται πρέπει να παίζουμε; Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό; Τι θέλεις να καταφέρεις με αυτό το ποδόσφαιρο; Τι θέλεις να κάνεις με τόσες πάσες;» ούρλιαζε ο Ντιντς.
June 20, 2026
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