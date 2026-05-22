Μιλουτίνοφ στο protothema.gr: Κάναμε πολύ καλή δουλειά, το «κλειδί» ήταν η πειθαρχία
«Δεν κερδίσαμε τίποτα ακόμα, είναι απλά ένα βήμα πιο κοντά στο να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε, όποτε δεν υπάρχει λόγος να είμαστε πολύ χαρούμενοι τώρα», τόνισε ο Σέρβος ψηλός του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός νίκησε παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ τη Φενέρ με σκορ 79-61 στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5).
Μιλώντας στο protothema.gr, ο Σέρβος ψηλός των «ερυθρόλευκων», Νίκολα Μιλουτίνοφ, δήλωσε «ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στην άμυνα για 40 λεπτά, κάναμε καταπληκτική δουλειά και αυτό ήταν το κλειδί της νίκης. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά τώρα το σημαντικό είναι να ξεκουραστούμε και να αδειάσουμε το κεφάλι μας. Θέλαμε να κερδίσουμε, θυσιάζαμε τα πάντα, θέλαμε να το κάνουμε για εμάς».
Επίσης, ο Μιλουτίνοφ συνεχάρη τους «οπαδούς του Ολυμπιακού που γέμισαν το T-Center και τους υποστήριζαν από το πρώτο λεπτό και μας έδωσαν την ενέργεια που χρειαζόμασταν. Αυτή τη νίκη την αφιερώνουμε σε αυτούς και τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Δεν κερδίσαμε τίποτα ακόμα, είναι απλά ένα βήμα πιο κοντά στο να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε, όποτε δεν υπάρχει λόγος να είμαστε πολύ χαρούμενοι τώρα».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Σέρβου ψηλού:
