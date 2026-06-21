Γιαμάλ: «Είναι ξεχωριστό να σκοράρεις σε Μουντιάλ, το προηγούμενο το έβλεπα μέσα από την τάξη στο σχολείο», βίντεο
SPORTS
Λαμίν Γιαμάλ Εθνική Ισπανίας Μουντιάλ 2026

Γιαμάλ: «Είναι ξεχωριστό να σκοράρεις σε Μουντιάλ, το προηγούμενο το έβλεπα μέσα από την τάξη στο σχολείο», βίντεο

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε σε ηλικία 18 ετών και 343 ημερών το 1ο γκολ του σε Μουντιάλ στο παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία

Γιαμάλ: «Είναι ξεχωριστό να σκοράρεις σε Μουντιάλ, το προηγούμενο το έβλεπα μέσα από την τάξη στο σχολείο», βίντεο
Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε μόλις στο 10' το σκορ στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία και πέτυχε το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. 

Ο Ισπανός άσος σκόραρε στο 2ο του παιχνίδι στο τουρνουά σε ηλικία 18 ετών και 343 ημερών και δήλωσε ενθουσιασμένος από αυτό το κατόρθωμά του. 

«Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και το να σκοράρω στο πρώτο μου παιχνίδι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το προηγούμενο Μουντιάλ (2022, Κατάρ) το παρακολουθούσα μέσα στην τάξη του σχολείου», είπε μεταξύ άλλων ο Ισπανός άσος της Μπαρτσελόνα. 

Θυμίζουμε ότι ο Λαμίν Γιαμάλ συμμετείχε στα 17 του στο Euro 2024 το οποίο και κατέκτησε με την εθνική Ισπανίας. 

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