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Μουντιάλ 2026: Το φοβερό γκολ του Ταρέμι, μετά από πάσα του Χατζισαφί, που δεν μέτρησε στο ματς του Ιράν με το Βέλγιο, βίντεο
Μουντιάλ 2026: Το φοβερό γκολ του Ταρέμι, μετά από πάσα του Χατζισαφί, που δεν μέτρησε στο ματς του Ιράν με το Βέλγιο, βίντεο
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σκόραρε στο 25' μετά από πάσα του πρώην άσου της ΑΕΚ αλλά το γκολ δεν μέτρησε αφού ήταν οφσάιντ ο Ταρέμι
Ο Μεχντί Ταρέμι «ντύθηκε» Βέγκχορστ σκόραρε στο Βέλγιο-Ιράν αλλά το γκολ δεν μέτρησε.
Ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού στο 25' με θαυμάσιο αριστερό πλασέ νίκησε τον Κουρτουά, όμως, ήταν σε θέση οφσάιντ.
Ο πρώην παίκτης των Πανιωνίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ο Χατζισαφί εκτέλεσε με πάσα στον Ταρέμι φάουλ που κέρδισε το Ιράν. Μία φάση που θύμισε την κομπίνα των Ολλανδών και το γκολ του Βέγκχορστ κόντρα στην Αργεντινή, στο Μουντιάλ του Κατάρ, σε έναν απίθανο ημιτελικό.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού υποδέχθηκε την κάθετη και με θαυμάσιο αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία. Ο βοηθός δεν σήκωσε σημαία, αλλά το γκολ εξετάστηκε από τον VAR και ο Ταρέμι ήταν σε θέση οφσάιντ.
Ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού στο 25' με θαυμάσιο αριστερό πλασέ νίκησε τον Κουρτουά, όμως, ήταν σε θέση οφσάιντ.
Ο πρώην παίκτης των Πανιωνίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ο Χατζισαφί εκτέλεσε με πάσα στον Ταρέμι φάουλ που κέρδισε το Ιράν. Μία φάση που θύμισε την κομπίνα των Ολλανδών και το γκολ του Βέγκχορστ κόντρα στην Αργεντινή, στο Μουντιάλ του Κατάρ, σε έναν απίθανο ημιτελικό.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού υποδέχθηκε την κάθετη και με θαυμάσιο αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία. Ο βοηθός δεν σήκωσε σημαία, αλλά το γκολ εξετάστηκε από τον VAR και ο Ταρέμι ήταν σε θέση οφσάιντ.
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