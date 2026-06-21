Ντενίς Ούνταβ: Ο Κούρδος που λύτρωσε τη Γερμανία κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού και έχει ισάριθμα γκολ με τον Μέσι στο Μουντιάλ, βίντεο

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Kurdish-German striker Deniz Undav poses with Kurdish football fans alongside a Kurdistan flag. pic.twitter.com/o6drwjDIOT — BasNews English (@EnglishBasNews) June 21, 2026

Germans and Kurds celebrate Deniz Undav’s performance with traditional Kurdish dance while waving German flags.☀️ pic.twitter.com/iCcIyvmKgt — Jino Victoria Doabi ‏ژینۆ ویکتوریا دو‌آبی (@_jvd9) June 21, 2026

Η θρησκεία της οικογένειάς του είναι η «Γιαζίντι» όπου έχει πληθυσμό κυρίως σε Ιράκ, Τουρκία και Συρία.Ο Ούνταβ στα 17 του έβγαζε 120 ευρώ το μήνα παίζοντας σε ομάδα της 4ης κατηγορίας της Γερμανίας, ενώ παράλληλα έπρεπε να δουλεύει κάθε μέρα σε εργοστάσιο υφασμάτων.Στα 14 του είχε δοκιμαστεί στις ακαδημίες της Βέρντερ Βρέμης, όπου εκεί απορρίφθηκε αφού του είπαν ότι δεν έχει μέλλον στο άθλημα.Όσο δούλευε μέχρι τα 19 του παίζοντας και στην Χαβέλσε της 4ης κατηγορίας, ξυπνούσε στις 04:00 για να πάει στο εργοστάσιο ενώ αμέσως μετά την βάρδια πήγαινε στην προπόνηση.Το 2020 σε ηλικία 24 ετών μετακόμισε για πρώτη φορά εκτός Γερμανίας, στο Βέλγιο και στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, όταν έπαιζε ακόμα στην 2η κατηγορία.Την βοήθησε να ανέβει κατηγορία και την επόμενη σεζόν σκόραρε 25 γκολ κερδίζοντας το ενδιαφέρον της Μπράιτον.Στην Αγγλία τη σεζόν 2022-23 σκόραρε μόλις πέντε γκολ σε 23 εμφανίσεις, με τους «γλάρους» να τον δίνουν δανεικό στην Στουτγάρδη και τελικά να τον υπογράφουν το καλοκαίρι του 2024.Τη φετινή σεζόν έβγαλε μάτια στην Bundesliga σκοράροντας 19 γκολ τερματίζοντας πίσω από τον Χάρι Κέιν στον πίνακα των σκόρερ.Αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον του Νάγκελσμαν και τον κάλεσε στην Εθνική, χωρίς βέβαια να είναι σίγουρη η θέση του για το Μουντιάλ.Ο ίδιος δήλωσε στην συνέντευξη τύπου μετά τα δύο γκολ του με την Ακτή, ότι θα μπορούσε να παίξει και για την Εθνική Τουρκίας, διότι είναι Κούρδος, όμως επέλεξε τη χώρα που γεννήθηκε και μεγάλωσε.Τελικά ο νεαρός προπονητής αποφάσισε να τον καλέσει, με τον Γερμανό κουρδικής καταγωγής να τον δικαιώνει απόλυτα με 3 γκολ και 2 ασίστ στα πρώτα δύο ματς.Στα μέσα της Γερμανίας μιλούν αυτή τη στιγμή για τον νέο ήρωα της ομάδας βάζοντας μια πινελιά που έχει συμβολικό χαρακτήρα και αναφέρεται στην κουρδική καταγωγή του και την Γιαζίντι θρησκεία του.«Αυτό είναι μια ιστορική στιγμή. Ο Ντενίζ Ούνταβ, ως Κούρδος και Γιαζίντι, γράφει αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρική ιστορία με τα γκολ του για τη Γερμανία.Για πολλούς είναι απλώς μια νίκη. Για εμάς είναι μια στιγμή που ξεπερνά κατά πολύ τον αθλητισμό.Δείχνει ότι δεν χρειάζεται να αφήσεις την καταγωγή σου πίσω σου για να εκπροσωπήσεις τη Γερμανία με όλη σου την καρδιά.Ακριβώς αυτό είναι η Γερμανία στην οποία πιστεύουμε και για την οποία παλεύουμε και αγωνιζόμαστε εδώ και τόσο καιρό. Μια Γερμανία των πολλών».Ο τελικός της διοργάνωσης πάντως θα διεξαχθεί ανήμερα των 30ων γενεθλίων του στις 19 Ιουλίου.Ο Γερμανός σέντερ φορ είναι παντρεμένος με την αγαπημένη του Τάνια και έχει μια κόρη γεννημένη το 2024.