Ντόρσεϊ: Φέτος ήταν η στιγμή μου και ευχαριστώ τον κόουτς που με εμπιστεύτηκε, βίντεο
Οι δηλώσεις του γκαρντ των ερυθρόλευκων ενόψει του τελικού με την Ρεάλ Μαδρίτης αύριο βράδυ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του τελικού της EuroLeague, ευχαρίστησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την εμπιστοσύνη που του έδειξε φέτος.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο άσος του Ολυμπιακού για τον τελικό της Euroleague:
«Είναι ευλογία και μεγάλη ευκαιρία να είμαστε διψώ στο σπίτι μας στην Ελλάδα με τους οπαδούς μας. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι αύριο.
Για την διαφορά στην προετοιμασία: «Δεν έχουν αλλάξει πολλά. Παίζουμε αντίπαλοι με τη Ρεάλ για χρόνια και γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλον. Μικρές προσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο και θα έχει σημασία το πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτό».
Για το τι άλλαξε σε σχέση με πέρσι ο ίδιος: «Τίποτα δεν άλλαξε. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Όλη η σκληρή δουλειά. Χρειάζεται πολλά χρόνια για μια καλή χρονιά. Φέτος ήταν αυτή η στιγμή και ευχαριστώ τον κόουτς που με εμπιστεύτηκε».
