«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος
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Αλέσιο Λίσι ΠΑΟΚ Αεροδρόμιο Μακεδονία Λέο Μάτος

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος

Λίγο μετά τις 20:30, ο Αλέσιο Λίσι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ και τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, Λέο Μάτος

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος
Η εποχή του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ αρχίζει.

Ο Ιταλός τεχνικός έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 20:30 της Κυριακής (21/6), τις επόμενες ώρες θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο πιθανότατα θα είναι διετές και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί.

Από πλευράς της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ ο αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, Λέο Μάτος, υποδέχτηκε στο Αεροδρόμιο Μακεδονία τον 40χρονο κόουτς, ο οποίος για πρώτη φορά θα δουλέψει ως πρώτος προπονητής εκτός Ισπανίας.



Τις επόμενες ώρες θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο βοηθός του Λίσι και τις επόμενες ώρες θα συγκροτηθεί πλήρως το τεχνικό επιτελείο.

Ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πρώτη του προπόνηση αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, κατά την οποία ο Ιταλός θα έχει επαφή με τους νέους του παίκτες.

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«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχθηκε ο Μάτος

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