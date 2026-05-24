Euroleague Final Four: Ο Ολυμπιακός έτοιμος απόψε για το ρουά ματ στη «Βασίλισσα» Ρεάλ και την κατάκτηση του θρόνου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ
Στο Telekom Center απόψε στις 21:00 οι Πειραιώτες με 15.000 κόσμου στο πλευρό τους έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ράψουν το 4ο αστέρι στη φανέλα τους, επιβεβαιώνοντας πως φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη
Το ψευδώνυμο «Σκακιστής» συνοδεύει εδώ και χρόνια τον Γιώργο Μπαρτζώκα που θεωρείται πλέον ένας εκ των κορυφαίων προπονητών του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Απόψε στις 21:00 (Novasports Prime, Live από το protothema.gr) στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague που γίνεται στο Telekom Center στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης και είναι η καλύτερη ώρα για τον προπονητή των Πειραιωτών να δικαιώσει το ψευδώνυμό του κάνοντας «ρουά ματ» στη «Βασίλισσα» με στόχο οι Ερυθρόλευκοι να ανέβουν ξανά στον θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 13 χρόνια.
Η μοίρα τα έφερε έτσι που οι Πειραιώτες διεκδικούν τον τίτλο απέναντι στην ομάδα που αντιμετώπισαν και στον τελευταίο τους νικηφόρο τελικό. Το 2013 ο Ολυμπιακός είχε νικήσει την Ρεάλ στο Λονδίνο με 100–88 σε ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια του Βασίλη Σπανούλη με τα ερυθρόλευκα.
Το βράδυ της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμος στον ημιτελικό του με τη Φενέρμπαχτσε, κάνοντας το απαραίτητο πρώτο από τα δύο βήματα που πρέπει να κάνει για να φτάσει μέχρι την πολυπόθητη κατάκτηση της ευρωκούπας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για μια ακόμα φορά εμφάνισε πρωταγωνιστές από το πουθενά καθώς όποιο τρικ προσπαθούσε να κάνει ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, οι Πειραιώτες έβρισκαν αμέσως λύση μέσα από διαφορετικούς παίκτες. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην αρχή κουβάλησε το σκοράρισμα, ο Σάσα Βεζένκοφ δήλωσε παρών, ο Άλεκ Πίτερς έβαλε λαγούς από το καπέλο με 17 πόντους και 7/7 σουτ, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε κρίσιμα σουτ για να μην επιτρέψει στην Φενέρ να ελπίζει ούτε λίγο μέχρι το φινάλε.
Τώρα για τον τελικό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους, πλην του μεγάλου άτυχου Κίναν Έβανς, και μένει να δούμε ποιους θα επιλέξει για να συμπεριληφθούν στην τελική του δωδεκάδα. Στον ημιτελικό της Παρασκευής, ο Ελληνας τεχνικός άφησε εκτός τους Νιλικίνα, Μόρις, Λαρεντζάκη και Φαλ.
Ο Κώστας Παπανικολάου στη χθεσινή media day δήλωσε στο protothema ότι το γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται o Ολυμπιακός απόψε είναι ένα έξτρα κίνητρο αλλά και ο τίτλος από μόνος του δίνει την ώθηση. «Δεν έχουν αλλάξει τα συναισθήματά μου σε σχέση με δύο μέρες ή σε σχέση με πριν το Final Four νιώθω αυτοπεποίθηση γιατί αυτό μου εμπνέει αυτή η ομάδα έχουμε δουλέψει πολύ όλη τη χρονιά έχουμε καταβάλει πάρα πολύ προσπάθεια και θεωρώ πως όλοι είμαστε στο επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει για τον τελικό».
Για την έδρα που συνήθως είναι εχθρική για εκείνους άλλα αυτή τη φορά θα τους δώσει ώθηση είπε: «Δεν σκεφτόμαστε το έξω από τις γραμμές σκεφτόμαστε μόνο το μέσα και εκεί κρίνεται ο τίτλος και αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος αυτό έχουμε πει με όλα τα παιδιά το ότι παίζουμε εδώ είναι ένα έξτρα κίνητρο αλλά ο τίτλος από μόνος του τα λέει όλα».
Στη συνέχεια ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε την κρισιμότητα του τελικού, ενώ υποστήριξε ότι η τύχη είναι στα χέρια τους και δε χρειάζονται καμία... θεϊκή βοήθεια.
Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να προκριθεί στον τελικό βγαίνοντας νικήτρια από την ισπανικό της εμφύλιο με τη Βαλένθια, στον δικό της ημιτελικό. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είχε το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κατάφερε να ανταπεξέλθει στον γρήγορο ρυθμό της αντιπάλου της και τελικά πήρε τη νίκη με το 105-90.
Παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Ταβάρες και Λεν, ενώ έχασε και τον Γκαρούμπα στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, η Ρεάλ δεν επηρεάστηκε, έδειξε χαρακτήρα και πήρε τη νίκη-πρόκριση, έχοντας για κορυφαίους της τους Χεζόνια (25π, 7 ριμπ, 3 ασίστ), Λάιλς (17π, 7 ριμπ), Ντεκ (16π, 8 ριμπ), Φελίς (15π) και Καμπάτσο (8π, 8 ασιστ). Έτσι, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για 12η φορά στην ιστορία της.
Στα αγωνιστικά, ο Σκαριόλο καλείται να βρει λύσεις με δεδομένες τις τρεις πολύ σημαντικές απουσίες που έχει να διαχειριστεί στη θέση «5». Εκτός ροτέισον παραμένει ο Κράμερ, ενώ ο Γιούρτσεβεν, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από μερικές μέρες, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν συναντηθεί 4 φορές στο παρελθόν σε τελικούς Ευρωλίγκας!
Το παρελθόν των τελικών Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
Η πρώτη ήταν στη Σαραγόσα το 1995, με τους Ισπανούς να επικρατούν με 73-61, η δεύτερη το 2013 στο Λονδίνο, εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι είχαν πανηγυρίσει την επιβλητική νίκη με 100-88 και η τρίτη το 2015 στη Μαδρίτη, όπου η «βασίλισσα» πήρε τη νίκη με 78-59 ως γηπεδούχος. Τελευταία αναμέτρηση των δύο αποψινών φιναλίστ σε τελικό ήταν ο 2023 στο Κάουνας, με τη Ρεάλ να επικρατεί με το οριακό 79-78, χάρη σε εκείνο το απίστευτο καλάθι του Γιουλ, 3,2'' πριν από το φινάλε εκείνου του τελικού.
Όσον αφορά τις συναντήσεις των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν, η Ρεάλ νίκησε με 89-77 στη Μαδρίτη και ο Ολυμπιακός με 102-88 στο ΣΕΦ. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στα playoffs της περσινής Ευρωλίγκας, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 3-1 στη σειρά και να παίρνουν την πρόκριση στο Final Four που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι.
Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οργανωμένες μετακινήσεις θα διεξαχθεί σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, ο τελικός του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τα σημεία συγκέντρωσης, τις ώρες προσέλευσης και τη μεταφορά των φιλάθλων, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζει και η ΣΤΑΣΥ.»
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 στο Ο.Α.Κ.Α. «TELEKOM CENTER ATHENS», ωστόσο οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν ήδη από τις 15:00, καθώς στις 18:00 είναι προγραμματισμένος και ο τελικός νέων της διοργάνωσης.
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις 17:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο». Από εκεί, ειδικοί συρμοί θα αναχωρήσουν στις 18:00 με τελικό προορισμό τον σταθμό «Ειρήνη» στο ΟΑΚΑ, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ., ο σταθμός «Φάληρο» θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το ΟΑΚΑ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.
Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί υπό αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των οπαδών των δύο ομάδων.
Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΟΑΚΑ.
Και σε αυτή την περίπτωση, η μετακίνηση θα γίνει με προκαθορισμένες διαδρομές και υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση.
Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση ούτε στα σημεία συγκέντρωσης ούτε στο γήπεδο σε όσους δεν διαθέτουν προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Τα στοιχεία των εγγράφων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με εκείνα που αναγράφονται στο εισιτήριο.
Σε περίπτωση παραβίασης της διαδικασίας, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, ενώ θα κινούνται και οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν νωρίς στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης, να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο ΟΑΚΑ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοστούν «καθολικά, αυστηρά και χωρίς εξαιρέσεις».
Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι για τον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ
