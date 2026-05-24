Euroleague Final Four: Ο Ολυμπιακός έτοιμος απόψε για το ρουά ματ στη «Βασίλισσα» Ρεάλ και την κατάκτηση του θρόνου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ



Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι για τον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οργανωμένες μετακινήσεις θα διεξαχθεί σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, ο τελικός του

ανάμεσα στον

και τη

ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τα σημεία συγκέντρωσης, τις ώρες προσέλευσης και τη μεταφορά των φιλάθλων, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζει και η ΣΤΑΣΥ.»

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 στο

, ωστόσο οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν ήδη από τις 15:00, καθώς στις 18:00 είναι προγραμματισμένος και ο τελικός νέων της διοργάνωσης.





Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις

στον σταθμό

Από εκεί, ειδικοί συρμοί θα αναχωρήσουν στις 18:00 με τελικό προορισμό τον

, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ., ο σταθμός «Φάληρο» θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη

προς το ΟΑΚΑ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί υπό αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των οπαδών των δύο ομάδων.



Οι φίλαθλοι της

θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο

και στη συνέχεια θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΟΑΚΑ.

Και σε αυτή την περίπτωση, η μετακίνηση θα γίνει με προκαθορισμένες διαδρομές και υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση.



Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση ούτε στα σημεία συγκέντρωσης ούτε στο γήπεδο σε όσους δεν διαθέτουν προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Τα στοιχεία των εγγράφων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με εκείνα που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση παραβίασης της διαδικασίας, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, ενώ θα κινούνται και οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.





Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν νωρίς στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης, να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο ΟΑΚΑ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοστούν «καθολικά, αυστηρά και χωρίς εξαιρέσεις».

Η πρώτη ήταν στη Σαραγόσα το 1995, με τους Ισπανούς να επικρατούν με 73-61, η δεύτερη το 2013 στο Λονδίνο, εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι είχαν πανηγυρίσει την επιβλητική νίκη με 100-88 και η τρίτη το 2015 στη Μαδρίτη, όπου η «βασίλισσα» πήρε τη νίκη με 78-59 ως γηπεδούχος. Τελευταία αναμέτρηση των δύο αποψινών φιναλίστ σε τελικό ήταν ο 2023 στο Κάουνας, με τη Ρεάλ να επικρατεί με το οριακό 79-78, χάρη σε εκείνο το απίστευτο καλάθι του Γιουλ, 3,2'' πριν από το φινάλε εκείνου του τελικού.Όσον αφορά τις συναντήσεις των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν, η Ρεάλ νίκησε με 89-77 στη Μαδρίτη και ο Ολυμπιακός με 102-88 στο ΣΕΦ. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στα playoffs της περσινής Ευρωλίγκας, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 3-1 στη σειρά και να παίρνουν την πρόκριση στο Final Four που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι.