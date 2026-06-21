Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Θρήνος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 38 ετών ο γιος του Μαρκ Χιουζ
Θρήνος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 38 ετών ο γιος του Μαρκ Χιουζ
Ο Άλεξ Χιουζ, πρωτότοκος γος του παλαίμαχου φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Ουαλίας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Ο Μαρκ Χιουζ, θρύλος του ποδοσφαίρου της Ουαλίας, αλλά και της Γιουνάιτεντ βιώνει μία απίστευτη τραγωδία καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρωτότοκος γιος του Άλεξ.
Ο 38χρονος, ο οποίος προσπάθησε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος στις Στόκπορτ και Ρέξαμ, στη συνέχεια ασχολήθηκε ως αναλυτής αγώνων (συνεργάστηκε με τον πατέρα του όταν ήταν προπονητής στις Μπλάκμπερν, Σίτι, Φούλαμ), έγινε μάνατζερ παικτών και από το 2025 είχε αναλάβει επικεφαλής στο τμήμα σκάουτινγκ της Γκρίμσμπι Τάουν (αγωνίζεται στη League 2).
Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Μαρκ Χιουζ του μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η Ένωση Επαγγελματιών Προπονητών και στην οποία αναφέρει:
«Η Τζιλ και εγώ είμαστε εντελώς συντετριμμένοι από τον ξαφνικό και απροσδόκητο χαμό του αγαπημένου μας γιου, Άλεξ. Ο Άλεξ ήταν ένας υπέροχος γιος, αδελφός του Κέρτις και της Ξένα, αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας της Τζέσικα και των δύο όμορφων παιδιών τους, του Σεμπάστιαν και του Λεονάρντο.
Ο Άλεξ είχε πολλούς καλούς φίλους και συναδέλφους. Θα λείψει τόσο βαθιά σε όλους μας».
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Γκρίμσμπι ανέφερε:
«Όλοι στην ποδοσφαιρική οικογένεια της Γκρίμσμπι Τάουν είναι συγκλονισμένοι στο άκουσμα της είδησης του ξαφνικού και απροσδόκητου θανάτου του επικεφαλής του τμήματος μεταγραφών μας, Άλεξ Χιουζ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Άλεξ. Μια φορά "Mariner", για πάντα "Mariner"».
Ο 38χρονος, ο οποίος προσπάθησε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος στις Στόκπορτ και Ρέξαμ, στη συνέχεια ασχολήθηκε ως αναλυτής αγώνων (συνεργάστηκε με τον πατέρα του όταν ήταν προπονητής στις Μπλάκμπερν, Σίτι, Φούλαμ), έγινε μάνατζερ παικτών και από το 2025 είχε αναλάβει επικεφαλής στο τμήμα σκάουτινγκ της Γκρίμσμπι Τάουν (αγωνίζεται στη League 2).
Man Utd legend Mark Hughes devastated by ‘sudden’ death of 38-year-old son Alex https://t.co/A73PsRzgJ0— Metro Sport (@Metro_Sport) June 21, 2026
Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Μαρκ Χιουζ του μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η Ένωση Επαγγελματιών Προπονητών και στην οποία αναφέρει:
«Η Τζιλ και εγώ είμαστε εντελώς συντετριμμένοι από τον ξαφνικό και απροσδόκητο χαμό του αγαπημένου μας γιου, Άλεξ. Ο Άλεξ ήταν ένας υπέροχος γιος, αδελφός του Κέρτις και της Ξένα, αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας της Τζέσικα και των δύο όμορφων παιδιών τους, του Σεμπάστιαν και του Λεονάρντο.
Ο Άλεξ είχε πολλούς καλούς φίλους και συναδέλφους. Θα λείψει τόσο βαθιά σε όλους μας».
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Γκρίμσμπι ανέφερε:
«Όλοι στην ποδοσφαιρική οικογένεια της Γκρίμσμπι Τάουν είναι συγκλονισμένοι στο άκουσμα της είδησης του ξαφνικού και απροσδόκητου θανάτου του επικεφαλής του τμήματος μεταγραφών μας, Άλεξ Χιουζ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Άλεξ. Μια φορά "Mariner", για πάντα "Mariner"».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα