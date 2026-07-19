AEK: Κατέθεσε πρόταση στην Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα, γράφουν στο Ισραήλ
SPORTS
Κινγκς Κάνγκουα ΑΕΚ Ζάμπια

AEK: Κατέθεσε πρόταση στην Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα, γράφουν στο Ισραήλ

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ΑΕΚ

AEK: Κατέθεσε πρόταση στην Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα, γράφουν στο Ισραήλ
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Πρόταση στη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του 27χρονου χαφ, Κινγκς Κάνγκουα, έχει καταθέσει η ΑΕΚ, σύμφωνα με έγκυρο δημοσιογράφο από το Ισραήλ. 

Η ΑΕΚ «τρέχει» για να αντικαταστήσει τον Πινέδα, ο οποίος πουλήθηκε στη Μοντερέι, και φαίνεται πως ο Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολιτς έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Κάνγκουα.



O 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια είχε απασχολήσει και την περσινή περίοδο την ΑΕΚ ενώ είχε παίξει και απέναντί της στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Πριν από την Μπερ Σεβά έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα ενώ έχει αγωνιστεί και στις  Άρσεναλ Τουλά, Κόρτραϊκ.
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