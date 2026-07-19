Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
AEK: Κατέθεσε πρόταση στην Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα, γράφουν στο Ισραήλ
AEK: Κατέθεσε πρόταση στην Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα, γράφουν στο Ισραήλ
Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ΑΕΚ
Πρόταση στη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του 27χρονου χαφ, Κινγκς Κάνγκουα, έχει καταθέσει η ΑΕΚ, σύμφωνα με έγκυρο δημοσιογράφο από το Ισραήλ.
Η ΑΕΚ «τρέχει» για να αντικαταστήσει τον Πινέδα, ο οποίος πουλήθηκε στη Μοντερέι, και φαίνεται πως ο Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολιτς έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Κάνγκουα.
O 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια είχε απασχολήσει και την περσινή περίοδο την ΑΕΚ ενώ είχε παίξει και απέναντί της στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Πριν από την Μπερ Σεβά έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα ενώ έχει αγωνιστεί και στις Άρσεναλ Τουλά, Κόρτραϊκ.
Η ΑΕΚ «τρέχει» για να αντικαταστήσει τον Πινέδα, ο οποίος πουλήθηκε στη Μοντερέι, και φαίνεται πως ο Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολιτς έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Κάνγκουα.
המקור שלי באא״ק אתונה מספר שהקבוצה הגישה להפועל ב״ש הצעה רשמית על קינגס קאנווה.— Ori Cooper (@CoopSport) July 19, 2026
אא״ק מוכרת את הקשר המכסיקני אורבלין פינדה תמורת 8 מיליון יורו ולפי אותו מקור ״חלק משמעותי״ מהסכום שהתקבל הוצע תמורת קאנגווה.
O 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια είχε απασχολήσει και την περσινή περίοδο την ΑΕΚ ενώ είχε παίξει και απέναντί της στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Πριν από την Μπερ Σεβά έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα ενώ έχει αγωνιστεί και στις Άρσεναλ Τουλά, Κόρτραϊκ.
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