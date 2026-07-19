Το «αντίο» του Τσέντι Όσμαν στον Παναθηναϊκό: «Ταξίδι που θα μου μείνει αξέχαστο»
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Τσέντι Όσμαν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Το «αντίο» του Τσέντι Όσμαν στον Παναθηναϊκό: «Ταξίδι που θα μου μείνει αξέχαστο»

Ο Τσέντι Όσμαν είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι ο ίδιος θέλησε να αποχαιρετήσει τον οργανισμό και τους φίλους του Παναθηναϊκού με ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσω instagram

Το «αντίο» του Τσέντι Όσμαν στον Παναθηναϊκό: «Ταξίδι που θα μου μείνει αξέχαστο»
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Ο Τσεντί Οσμάν αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με ένα έντονα συναισθηματικό μήνυμα στα social media, επιλέγοντας να μιλήσει για ευγνωμοσύνη αντί για αντίο.

Ο Τούρκος φόργουορντ αναφέρθηκε στα δύο χρόνια που έζησε στην Αθήνα, στη σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο και στην τιμή που ένιωσε φορώντας τη φανέλα του «τριφυλλιού», τονίζοντας πως οι αναμνήσεις και ο δεσμός που χτίστηκε θα τον συνοδεύουν για πάντα.

Αναλυτικά το «αντίο» του:

Αγαπημένη οικογένεια του Παναθηναϊκού,

Αυτό δεν είναι ένα αντίο. Είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης. Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα όχι για το πόσο διαρκούν, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις.

Για δύο χρόνια, η απίστευτη υποστήριξή σας με έκανε πάντα να αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασα στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη σημασία χάρη σε εσάς.

Θα κουβαλώ τον δεσμό που χτίσαμε μέσα από την καρδιά μου για όλη μου τη ζωή.

Φυσικά, θα ήθελα αυτή η ιστορία να είχε κρατήσει περισσότερο, αλλά η δική μου επιθυμία δεν μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που τελείωσε.

Μερικές φορές η ζωή σε οδηγεί σε διαδρομές που δεν θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς. Φεύγω με τεράστια ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

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Ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται στον σύλλογο, με τους οποίους μοιράστηκα τον ίδιο ενθουσιασμό και ονειρευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια.

Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια με υπέροχους ανθρώπους.

Κάποια αντίο δεν είναι πραγματικά ένα τέλος. Γιατί ποτέ δεν αφήνεις ολοκληρωτικά έναν τόπο που άγγιξε την καρδιά σου.

Ευχαριστώ, Αθήνα.
Ευχαριστώ, Παναθηναϊκέ…

Τσέντι Όσμαν

Το «αντίο» του Τσέντι Όσμαν στον Παναθηναϊκό: «Ταξίδι που θα μου μείνει αξέχαστο»
1 ΣΧΟΛΙΟ

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