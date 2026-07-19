Η «επανάσταση» των σορτς ανατρέπει έναν αιώνα ενδυματολογικής πειθαρχίας στην Ιαπωνία: Γιατί τα... γυμνά γόνατα στο γραφείο επιτρέπονται μόνο στους άντρες

Δύο μέτρα και δύο σταθμά…

Η αγορά ανακάλυψε το επαγγελματικό σορτς

Η αλλαγή εδραιώνεται αλλά συντηρητικά

Όταν η κλιματική αλλαγή συναντά την παράδοση

Όταν, όμως, ο προϊστάμενός της τη ρώτησε εάν θα την ενοχλούσε να φορέσει σορτς, εκείνη δεν εξέφρασε αντίρρηση. Η ίδια σημείωσε ότι έχει συνηθίσει να βλέπει τα πόδια του πατέρα της και επομένως δεν αισθάνεται προσωπική δυσφορία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι άλλες γυναίκες μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Ακόμη και το γεγονός ότι ένας άνδρας αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει την άδεια ή την ανοχή των συναδέλφων του δείχνει πόσο ευαίσθητη θεωρείται η αλλαγή.Η συζήτηση για το σορτς έχει ανοίξει και ένα ευρύτερο ζήτημα ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα. Η πολιτική εφαρμόζεται επισήμως τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Στην πράξη, όμως, οι γυναίκες στην Ιαπωνία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις για την επαγγελματική τους εμφάνιση. Σε πολλά γραφεία αναμένεται να καλύπτουν τα πόδια τους με καλσόν, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, ή να επιλέγουν μακριές φούστες. Παράλληλα, δαπανούν σημαντικό χρόνο και χρήματα για αποτρίχωση, περιποίηση άκρων, καλλυντικά και ενδυμασία.Το ερώτημα που διατυπώνεται πλέον είναι απλό: εφόσον οι άνδρες ενθαρρύνονται να φορούν σορτς και σανδάλια, θα πρέπει να υπόκεινται και στα ίδια πρότυπα εμφάνισης και περιποίησης που επιβάλλονται εδώ και χρόνια στις γυναίκες; Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τις τρίχες των ποδιών. Αφορά το ποιος έχει την ελευθερία να εμφανίζεται άνετος και ποιος οφείλει να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να θεωρείται «επαγγελματίας».Οι μεγάλες αλυσίδες ένδυσης έσπευσαν να αξιοποιήσουν την αλλαγή. Καταστήματα που ειδικεύονται στα επαγγελματικά ρούχα έχουν αρχίσει να διαθέτουν σορτς ειδικά σχεδιασμένα για το γραφείο, με ελαφριά υφάσματα, αυστηρές γραμμές και ουδέτερα χρώματα. Μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες επιχειρηματικής ένδυσης της Ιαπωνίας παρουσίασε φέτος συλλογή «Cool Biz», η οποία περιλαμβάνει ακόμη και σορτς από νάιλον. Η εταιρεία εξέτασε προσεκτικά όχι μόνο την εμφάνισή τους σε όρθια στάση, αλλά και το πώς φαίνονται όταν ο εργαζόμενος κάθεται.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μήκος, ώστε να μην αποκαλύπτεται υπερβολικά μεγάλο μέρος του ποδιού. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένας συμβιβασμός: το σορτς μπορεί να είναι δροσερό και άνετο, χωρίς να θυμίζει ένδυμα παραλίας ή γυμναστηρίου. Η εμπορική επιτυχία τέτοιων προϊόντων θα δείξει εάν η αλλαγή αποτελεί μια προσωρινή αντίδραση στον καύσωνα ή την αρχή μιας νέας κατηγορίας ιαπωνικής επαγγελματικής ένδυσης.Παρά τη θεσμική άδεια και την έντονη δημόσια συζήτηση, τα σορτς δεν έχουν ακόμη κατακλύσει τα γραφεία. Σε μια πρόσφατη επίσκεψη στο κτίριο της μητροπολιτικής κυβέρνησης του Τόκιο, μόνο 11 από τους 70 άνδρες υπαλλήλους φορούσαν σορτς, παρά την αποπνικτική ζέστη. Οι περισσότεροι εξακολουθούν να προσεγγίζουν το νέο μέτρο με επιφυλακτικότητα. Ακόμη και όταν επιλέγουν πιο ελαφριά ρούχα, προτιμούν συχνά μακριά αλλά ελαστικά παντελόνια, αποφεύγοντας την πλήρη έκθεση των ποδιών. Ένας 57χρονος υπάλληλος δημοσίων σχέσεων εμφανίστηκε στην εργασία του με αθλητικό ελαστικό παντελόνι και είχε ξυρίσει τα σημεία των αστραγάλων που παρέμεναν ακάλυπτα.Όπως εξήγησε, ήθελε να δείξει ότι φροντίζει την υγιεινή και την εμφάνισή του. Δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμος να φορέσει σορτς, επειδή φοβάται ότι μπορεί να ενοχλήσει τις γυναίκες συναδέλφους του ή να θεωρηθεί ατημέλητος. Οι ενδυματολογικές επιλογές του επηρεάζονται και από τη σύζυγό του, η οποία τον συμβουλεύει να φροντίζει το δέρμα του και να ντύνεται με τρόπο που να ταιριάζει στην ηλικία του. Στην Ιαπωνία, άλλωστε, τα τριχωτά ανδρικά πόδια δεν συνδέονται απαραίτητα με μια θετική εικόνα αρρενωπότητας. Μπορεί, αντιθέτως, να ερμηνευθούν ως ένδειξη αμέλειας.Η είσοδος των σορτς στα γραφεία του Τόκιο είναι ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει όχι μόνο τις υποδομές και τις ενεργειακές πολιτικές, αλλά και τις καθημερινές κοινωνικές συνήθειες. Μια κοινωνία γνωστή για την πειθαρχία και την προσήλωσή της στους άγραφους κανόνες της επαγγελματικής ζωής αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει αποδεκτή εμφάνιση. Το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν το σορτς είναι αρκετά επίσημο. Είναι εάν το παραδοσιακό κοστούμι παραμένει λογικό σε μια πόλη όπου οι θερμοκρασίες πλησιάζουν ή ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Η μετάβαση δεν θα γίνει απότομα.Στην Ιαπωνία, ακόμη και οι μικρότερες αλλαγές στην εργασιακή κουλτούρα απαιτούν χρόνο, προσεκτικούς συμβιβασμούς και σιωπηρή αποδοχή από τους συναδέλφους. Ωστόσο, τη στιγμή που ένας δημόσιος υπάλληλος μπορεί να εμφανιστεί στο γραφείο με χακί σορτς και να θεωρηθεί περισσότερο προσιτός αντί λιγότερο επαγγελματίας, κάτι βαθύτερο έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει. Το ιαπωνικό γραφείο μπορεί να παραμένει αυστηρό. Το παντελόνι, όμως, δεν είναι πλέον αδιαπραγμάτευτο.