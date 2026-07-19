«Πλημμύρισε» με... τρελαμένους Αργεντινούς και Ισπανούς η Νέα Υόρκη εν όψει του μεγάλου τελικού, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Εθνική Ισπανίας Εθνική Αργεντινής οπαδοί Νέα Υόρκη Μουντιάλ Τελικός Times Square

«Πλημμύρισε» με... τρελαμένους Αργεντινούς και Ισπανούς η Νέα Υόρκη εν όψει του μεγάλου τελικού, βίντεο και φωτογραφίες

Οι μεν Αργεντινοί ονειρεύονται ένα ιστορικό «back to back» μετά τον θρίαμβο του 2022 στο Κατάρ, οι δε Ισπανοί επιθυμούν να δουν τη χώρα τους στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010

«Πλημμύρισε» με... τρελαμένους Αργεντινούς και Ισπανούς η Νέα Υόρκη εν όψει του μεγάλου τελικού, βίντεο και φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ρυθμούς τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Νέα Υόρκη με χιλιάδες οπαδούς της Ισπανίας και της Αργεντινής να πλημμυρίζουν κεντρικά σημεία της αμερικανικής πολιτείας. Οι πρωταθλητές κόσμου του 2022 αντιμετωπίζουν τους πρωταθλητές Ευρώπης 2024 στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο MetLife Stadium με στόχο την κατάκτηση του υπέρτατου τροπαίου στο ποδόσφαιρο.

Ήδη από το πρωί της Κυριακής χιλιάδες φίλαθλοι της Αλμπισελέστε μετέτρεψαν την ξακουστή Times Square σε μία μπλε και άσπρη θάλασσα με ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο λατινοαμερικάνικο καρναβάλι. Πρόσωπα βαμμένα στα χρώματα της χώρας, τύμπανα και σημαίες και συνθήματα για τους θρύλους Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι κυριάρχησαν. 

Μάλιστα, ορισμένοι αποφάσισαν να στήσουν πάγκο και να πραγματοποιήσουν το παραδοσιακό asado, δηλαδή ψήσιμο κρεάτων με έναν συγκεκριμένο τρόπο όπως ακριβώς γίνεται σε μεγάλες γιορτές στην χώρα τους. Δεν είναι κρυφό ότι η ίδια εθνική ομάδα έκανε πολλά asado καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ



Κλείσιμο

Από το χορό των οπαδών πριν από το μεγάλο γεγονός δεν γινόταν να λείπουν οι Ισπανοί. Φανατισμένοι οπαδοί της Φούρια Ρόχα με κόκκινα βαμμένα πρόσωπα, φανέλες της εθνικής κασκόλ, σημαίες και απομιμήσεις του τροπαίου του Μουντιάλ δημιούργησαν μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. 

Μερίδα οπαδών των Ισπανών συγκεντρώθηκε έξω από την εμβληματική έδρα των πρωταθλητών του ΝΒΑ, New York Knicks, Madison Square Garden, τραβώντας τα βλέμματα περαστικών.



Οι μεν Αργεντίνοι ονειρεύονται ένα ιστορικό «back to back» μετά τον θρίαμβο του 2022 στο Κατάρ (δεύτερη σερί κατάκτηση), κάτι που έχουν καταφέρει μόνο δύο ομάδες στον κόσμο, η Ιταλία (1934, 1938) και η Βραζιλία (1958, 1962). Οι δε Ισπανοί επιθυμούν να δουν τη χώρα τους στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης