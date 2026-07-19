«Πλημμύρισε» με... τρελαμένους Αργεντινούς και Ισπανούς η Νέα Υόρκη εν όψει του μεγάλου τελικού, βίντεο και φωτογραφίες
Οι μεν Αργεντινοί ονειρεύονται ένα ιστορικό «back to back» μετά τον θρίαμβο του 2022 στο Κατάρ, οι δε Ισπανοί επιθυμούν να δουν τη χώρα τους στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010
Ήδη από το πρωί της Κυριακής χιλιάδες φίλαθλοι της Αλμπισελέστε μετέτρεψαν την ξακουστή Times Square σε μία μπλε και άσπρη θάλασσα με ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο λατινοαμερικάνικο καρναβάλι. Πρόσωπα βαμμένα στα χρώματα της χώρας, τύμπανα και σημαίες και συνθήματα για τους θρύλους Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι κυριάρχησαν.
Μάλιστα, ορισμένοι αποφάσισαν να στήσουν πάγκο και να πραγματοποιήσουν το παραδοσιακό asado, δηλαδή ψήσιμο κρεάτων με έναν συγκεκριμένο τρόπο όπως ακριβώς γίνεται σε μεγάλες γιορτές στην χώρα τους. Δεν είναι κρυφό ότι η ίδια εθνική ομάδα έκανε πολλά asado καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.
Argentina, present in NY 📍🇦🇷 pic.twitter.com/cLKuvQ04ok— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 19, 2026
WATCH: Argentina fans flood Times Square ahead of the World Cup final against Spain. pic.twitter.com/GNJJytehvh— Fox News (@FoxNews) July 19, 2026
TIMES SQUARE HAS TURNED INTO BUENOS AIRES! 🇦🇷🔥— Culture Stacked (@CultureStacked) July 19, 2026
Argentina fans have completely taken over New York! pic.twitter.com/6jkXEzR5dq
Από το χορό των οπαδών πριν από το μεγάλο γεγονός δεν γινόταν να λείπουν οι Ισπανοί. Φανατισμένοι οπαδοί της Φούρια Ρόχα με κόκκινα βαμμένα πρόσωπα, φανέλες της εθνικής κασκόλ, σημαίες και απομιμήσεις του τροπαίου του Μουντιάλ δημιούργησαν μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα.
Times Square totalmente colapsada por argentinos, asado, musica, cantos, felicidad.— Poirot (@Argenpoirot) July 18, 2026
Nueva York se tiño de celeste y blanco.
Simplemente ARGENTINA pic.twitter.com/GG4oDzCklQ
Μερίδα οπαδών των Ισπανών συγκεντρώθηκε έξω από την εμβληματική έδρα των πρωταθλητών του ΝΒΑ, New York Knicks, Madison Square Garden, τραβώντας τα βλέμματα περαστικών.
New York is buzzing as fans from around the world flood the city ahead of the World Cup final between Argentina and Spain. pic.twitter.com/hUBQ5STSuQ— Fox News (@FoxNews) July 19, 2026
🇪🇸🇦🇷🇺🇸Spanish fans are gathering at Madison Square Garden in New York ahead of today’s 2026 World Cup final between Argentina and Spain. pic.twitter.com/bfuEq2Sn7D— The Saviour (@TheSaviour) July 19, 2026
Οι μεν Αργεντίνοι ονειρεύονται ένα ιστορικό «back to back» μετά τον θρίαμβο του 2022 στο Κατάρ (δεύτερη σερί κατάκτηση), κάτι που έχουν καταφέρει μόνο δύο ομάδες στον κόσμο, η Ιταλία (1934, 1938) και η Βραζιλία (1958, 1962). Οι δε Ισπανοί επιθυμούν να δουν τη χώρα τους στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010.
WATCH: Spain fans flood streets outside Madison Square Garden, turning New York into a sea of red and yellow ahead of the World Cup final against Argentina. pic.twitter.com/zF0Rw31ToJ— Fox News (@FoxNews) July 19, 2026
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