«Πλημμύρισε» με... τρελαμένους Αργεντινούς και Ισπανούς η Νέα Υόρκη εν όψει του μεγάλου τελικού, βίντεο και φωτογραφίες

New York is buzzing as fans from around the world flood the city ahead of the World Cup final between Argentina and Spain. pic.twitter.com/hUBQ5STSuQ — Fox News (@FoxNews) July 19, 2026

🇪🇸🇦🇷🇺🇸Spanish fans are gathering at Madison Square Garden in New York ahead of today’s 2026 World Cup final between Argentina and Spain. pic.twitter.com/bfuEq2Sn7D — The Saviour (@TheSaviour) July 19, 2026

WATCH: Spain fans flood streets outside Madison Square Garden, turning New York into a sea of red and yellow ahead of the World Cup final against Argentina. pic.twitter.com/zF0Rw31ToJ — Fox News (@FoxNews) July 19, 2026

Οι μεν Αργεντίνοι ονειρεύονται ένα ιστορικό «back to back» μετά τον θρίαμβο του 2022 στο Κατάρ (δεύτερη σερί κατάκτηση), κάτι που έχουν καταφέρει μόνο δύο ομάδες στον κόσμο, η Ιταλία (1934, 1938) και η Βραζιλία (1958, 1962). Οι δε Ισπανοί επιθυμούν να δουν τη χώρα τους στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010.