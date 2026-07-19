Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Ολυμπιακός: Την Τετάρτη στην Αθήνα ο ΜακΙντάιρ
Ολυμπιακός: Την Τετάρτη στην Αθήνα ο ΜακΙντάιρ
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα γνωρίσει τους ανθρώπους της νέας του ομάδας
Στην Αθήνα θα φτάσει το βράδυ (22:45) της Τετάρτης (22/7) ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας που έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό θα φτάσει στην Ελλάδα με πτήση από τη Μαγιόρκα) και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.
Φυσικά θα γνωρίσει και τους ανθρώπους της νέας του ομάδας. Ο έμπειρος γκαρντ μέχρι πρότινος έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας που έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό θα φτάσει στην Ελλάδα με πτήση από τη Μαγιόρκα) και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.
Φυσικά θα γνωρίσει και τους ανθρώπους της νέας του ομάδας. Ο έμπειρος γκαρντ μέχρι πρότινος έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα