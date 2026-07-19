Αργεντινή-Ισπανία: Πριν από 19 χρόνια ο Μέσι έκανε μπάνιο τον Γιαμάλ - Σήμερα μονομαχούν στον μεγάλο τελικό
Αργεντινή-Ισπανία: Πριν από 19 χρόνια ο Μέσι έκανε μπάνιο τον Γιαμάλ - Σήμερα μονομαχούν στον μεγάλο τελικό
Απόψε αναμετρώνται δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές - Η πιο φορμαρισμένη ομάδα ενάντια στην πιο παθιασμένη - Οι παίκτες-κλειδιά, η ασπίδα στον Μέσι και οι κινήσεις-ματ του Γιαμάλ
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Αρκεί μια φωτογραφία από τον μακρινό Σεπτέμβρη του 2007 για να αντιληφθεί κανείς το μυθιστορηματικό μέγεθος του τελικού του Μουντιάλ του 2026. Σε ένα μικρό στούντιο της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας της UNICEF, ένας 20χρονος ποδοσφαιριστής κρατά προσεκτικά μέσα σε μια παιδική μπανιέρα ένα βρέφος λίγων μηνών. Ο νεαρός είναι ο Λιονέλ Μέσι και το βρέφος ο Λαμίν Γιαμάλ. Κανείς από όσους βρίσκονταν εκείνο το απόγευμα στον χώρο δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η εικόνα αυτή θα επέστρεφε σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα όχι ως μια τρυφερή ανάμνηση, αλλά ως η ιδανική εισαγωγή για έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο άνθρωπος που επρόκειτο να γίνει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του κρατά στα χέρια του εκείνον που πολλοί θεωρούν ήδη το σπουδαιότερο ταλέντο της επόμενης. Σαν να παρέδιδε, άθελά του, μια σκυτάλη που ακόμη δεν ήξερε ότι κρατούσε. Ασφαλώς, οι εύκολες αφηγήσεις περί διαδόχου αδικούν και τους δύο: ο Μέσι δεν υπήρξε ποτέ αντιγράψιμος και ο Γιαμάλ δεν δείχνει καμία διάθεση να γίνει η σκιά κανενός. Αν κάτι συνδέει πραγματικά τους δύο ποδοσφαιριστές, δεν είναι το αριστερό τους πόδι, ούτε η κοινή τους πορεία στη Βαρκελώνη, αλλά ότι βρέθηκαν, ο καθένας στη δική του εποχή, να σηκώνουν στις πλάτες τους ένα βάρος που ξεπερνά κατά πολύ το ποδόσφαιρο: την ανάγκη μιας ολόκληρης χώρας -ή και μιας ολόκληρης ηπείρου- να πιστέψει ξανά στους ήρωές της.
Γι’ αυτό και στον τελικό που θα διεξαχθεί ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και μιας πλειάδας αστέρων, όπως οι Τζάστιν Μπίμπερ, Μαντόνα, Σακίρα, Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Σέρζινγκερ, αναμετρώνται και διακυβεύονται πολλά: δύο σπουδαίοι πρωταγωνιστές, κεντρικοί εκπρόσωποι της παλιάς και της νέας φουρνιάς, δύο διαφορετικές σχολές και αφηγήσεις και κυρίως δύο προπονητές που έχουν γράψει ο καθένας τη δική του ιστορία: ο Λιονέλ Σκαλόνι ενάντια στον Λουίς ντε λα Φουέντε.
Γι’ αυτό και στα 39 του δείχνει ότι δεν κυνηγά πλέον το παιχνίδι και φροντίζει να το φέρει στα μέτρα του: αρκούν ελάχιστες επαφές με την μπάλα και μια μικρή μετατόπιση του σώματός του για να αναγκάσει τέσσερις αμυντικούς να αλλάξουν θέση, να διαλύσει τις αποστάσεις μιας οργανωμένης άμυνας, να ανοίξει έναν διάδρομο που πριν από ένα δευτερόλεπτο δεν υπήρχε. Πρόκειται για το ωραίο παράδοξο της ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας: όσο μειώνεται η ταχύτητα του σώματος τόσο αυξάνεται η ταχύτητα της σκέψης.
Αυτό ακριβώς έλαβε υπόψη του ο Σκαλόνι ώστε να χτίσει μια ομάδα που καλύπτει τον Μέσι, στον οποίο ζητά να παραμείνει εκεί όπου εξακολουθεί να είναι αξεπέραστος: ανάμεσα στις γραμμές, στο μισό μέτρο χώρου που οι υπόλοιποι ούτε καν αντιλαμβάνονται. Ετσι εξηγείται και η εικόνα που επαναλήφθηκε σε όλη τη διοργάνωση: ο Μέσι ξεκινά ολοένα συχνότερα από τη δεξιά πλευρά, σχεδόν στην περιοχή που άλλοτε καταλάμβανε ο Ανχελ Ντι Μαρία, εγκαταλείπει τη θέση του χωρίς προειδοποίηση και περιφέρεται ελεύθερα, σαν ένας παλιός σκακιστής που γνωρίζει ήδη δέκα κινήσεις νωρίτερα πού θα καταλήξει η παρτίδα. Οι αντίπαλοι εξακολουθούν να τον ακολουθούν σχεδόν μηχανικά. Και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, η Αργεντινή βρίσκει τον χώρο που αναζητά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γκολ του Έντσο Φερνάντες στον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία: γνωρίζοντας ότι οι αμυντικοί θα πάνε όλοι προς τον Μέσι, οι Αργεντινοί φρόντισαν να ανοίξουν τον διάδρομο που χρειάστηκε ο Φερνάντες, ενώ το ίδιο έκανε ο Μέσι αργότερα με την ασίστ στον Λαουτάρο Μαρτίνες, που οδήγησε στο γκολ που σφράγισε την πρόκριση.
Ο άνθρωπος που επρόκειτο να γίνει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του κρατά στα χέρια του εκείνον που πολλοί θεωρούν ήδη το σπουδαιότερο ταλέντο της επόμενης. Σαν να παρέδιδε, άθελά του, μια σκυτάλη που ακόμη δεν ήξερε ότι κρατούσε. Ασφαλώς, οι εύκολες αφηγήσεις περί διαδόχου αδικούν και τους δύο: ο Μέσι δεν υπήρξε ποτέ αντιγράψιμος και ο Γιαμάλ δεν δείχνει καμία διάθεση να γίνει η σκιά κανενός. Αν κάτι συνδέει πραγματικά τους δύο ποδοσφαιριστές, δεν είναι το αριστερό τους πόδι, ούτε η κοινή τους πορεία στη Βαρκελώνη, αλλά ότι βρέθηκαν, ο καθένας στη δική του εποχή, να σηκώνουν στις πλάτες τους ένα βάρος που ξεπερνά κατά πολύ το ποδόσφαιρο: την ανάγκη μιας ολόκληρης χώρας -ή και μιας ολόκληρης ηπείρου- να πιστέψει ξανά στους ήρωές της.
Γι’ αυτό και στον τελικό που θα διεξαχθεί ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και μιας πλειάδας αστέρων, όπως οι Τζάστιν Μπίμπερ, Μαντόνα, Σακίρα, Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Σέρζινγκερ, αναμετρώνται και διακυβεύονται πολλά: δύο σπουδαίοι πρωταγωνιστές, κεντρικοί εκπρόσωποι της παλιάς και της νέας φουρνιάς, δύο διαφορετικές σχολές και αφηγήσεις και κυρίως δύο προπονητές που έχουν γράψει ο καθένας τη δική του ιστορία: ο Λιονέλ Σκαλόνι ενάντια στον Λουίς ντε λα Φουέντε.
Η επαν-εφεύρεση του ΜέσιΟ λόγος που ο Μέσι φέτος εντυπωσιάζει όχι μόνο με την αντοχή αλλά και την αποτελεσματικότητά του λέγεται μεταξύ άλλων, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος έχτισε την Αργεντινή λαμβάνοντας υπόψη του ότι ο αρχηγός της Αλμπισελέστε δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο σε ένα τόσο απαιτητικό τουρνουά.
Γι’ αυτό και στα 39 του δείχνει ότι δεν κυνηγά πλέον το παιχνίδι και φροντίζει να το φέρει στα μέτρα του: αρκούν ελάχιστες επαφές με την μπάλα και μια μικρή μετατόπιση του σώματός του για να αναγκάσει τέσσερις αμυντικούς να αλλάξουν θέση, να διαλύσει τις αποστάσεις μιας οργανωμένης άμυνας, να ανοίξει έναν διάδρομο που πριν από ένα δευτερόλεπτο δεν υπήρχε. Πρόκειται για το ωραίο παράδοξο της ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας: όσο μειώνεται η ταχύτητα του σώματος τόσο αυξάνεται η ταχύτητα της σκέψης.
Αυτό ακριβώς έλαβε υπόψη του ο Σκαλόνι ώστε να χτίσει μια ομάδα που καλύπτει τον Μέσι, στον οποίο ζητά να παραμείνει εκεί όπου εξακολουθεί να είναι αξεπέραστος: ανάμεσα στις γραμμές, στο μισό μέτρο χώρου που οι υπόλοιποι ούτε καν αντιλαμβάνονται. Ετσι εξηγείται και η εικόνα που επαναλήφθηκε σε όλη τη διοργάνωση: ο Μέσι ξεκινά ολοένα συχνότερα από τη δεξιά πλευρά, σχεδόν στην περιοχή που άλλοτε καταλάμβανε ο Ανχελ Ντι Μαρία, εγκαταλείπει τη θέση του χωρίς προειδοποίηση και περιφέρεται ελεύθερα, σαν ένας παλιός σκακιστής που γνωρίζει ήδη δέκα κινήσεις νωρίτερα πού θα καταλήξει η παρτίδα. Οι αντίπαλοι εξακολουθούν να τον ακολουθούν σχεδόν μηχανικά. Και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, η Αργεντινή βρίσκει τον χώρο που αναζητά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γκολ του Έντσο Φερνάντες στον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία: γνωρίζοντας ότι οι αμυντικοί θα πάνε όλοι προς τον Μέσι, οι Αργεντινοί φρόντισαν να ανοίξουν τον διάδρομο που χρειάστηκε ο Φερνάντες, ενώ το ίδιο έκανε ο Μέσι αργότερα με την ασίστ στον Λαουτάρο Μαρτίνες, που οδήγησε στο γκολ που σφράγισε την πρόκριση.
Ο Σκαλόνι, σοφά πράττοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλη τη δουλειά που έχει γίνει τόσο καιρό με τον Μέσι στην Αμερική, κατάφερε να κάνει τους πάντες να δουλεύουν ώστε να μπορεί να μεγαλουργήσει ο αρχηγός: ο Ροντρίγκο Ντε Πολ διανύει αμέτρητα χιλιόμετρα για να του εξασφαλίσει τον χρόνο που χρειάζεται, ο Αλέξις ΜακΑλιστερ λειτουργεί ως ο αθόρυβος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις γραμμές, ενώ ο Εντσο Φερνάντες κουβαλά την μπάλα όταν απαιτείται ένταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Μαρτίνες και ο Χουλιάν Αλβαρες εναλλάσσονται στην πιο απαιτητική δουλειά του σύγχρονου ποδοσφαίρου, που είναι να τρέχουν τόσο όσο χρειάζεται για να μπορεί ο Μέσι να σκέφτεται.
Το νέο ισπανικό θαύμαΚι όμως, απέναντί του ο Μέσι δεν θα βρει μόνο μια εξαιρετική εθνική ομάδα, αλλά την πιο ωραία και συναρπαστική έκφραση του νέου ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μια Ισπανία που διατήρησε την πίστη της στην τεχνική, αλλά σταδιακά δείχνει να εγκατέλειψε την εμμονή της στην κατοχή για την κατοχή. Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε εξακολουθεί να αγαπά την μπάλα, όμως πλέον αγαπά εξίσου και την ταχύτητα, την κάθετη ανάπτυξη, την αμεσότητα. Και στο πρόσωπο του 19χρονου Γιαμάλ βρίσκει τον ποδοσφαιριστή που συμπυκνώνει αυτή τη μετάβαση καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.
Όπως ακριβώς η Αργεντινή μοιάζει να έχει φτάσει έως εδώ μέσα από τη συσσωρευμένη εμπειρία μιας γενιάς που μεγάλωσε παρέα, η Ισπανία το κατάφερε παίζοντας με την αυτοπεποίθηση των πιο νέων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ωστόσο αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο με τους νέους όρους: ως συλλογική γλώσσα και όχι ως άθροισμα ατομικών ταλέντων. Πάνω σε αυτό βασίστηκε η επιτυχία του Ντε λα Φουέντε, ο οποίος δεν δημιούργησε μια Εθνική Ισπανίας από το μηδέν, αλλά φρόντισε να απελευθερώσει την παλιά από τον ίδιο της τον μύθο.
Για περισσότερο από μία δεκαετία, κάθε ισπανική ομάδα κουβαλούσε αυτομάτως τη σκιά της ομάδας του 2008-2012 με την αποθέωση της κατοχής και το passing game να μοιάζει σχεδόν αυτοσκοπός. Ολόκληρες γενιές ποδοσφαιριστών μεγάλωσαν ακούγοντας ότι έπρεπε να γίνουν οι νέοι Τσάβι και Αντρές Ινιέστα, λες και η ιστορία μπορούσε να επαναληφθεί με εντολή. Μέχρι που ήρθε ο Ντε λα Φουέντε για να καταλάβει ότι η υψηλή τεχνική της ισπανικής σχολής δεν μπορεί, ούτε πρέπει να βασίζεται μόνο στο passing game.
Παρότι δεν εγκαταλείπει τη λογική της κατοχής, άρχισε να χτίζει μια ομάδα πολύ πιο κάθετη: οι εξτρέμ δεν περιμένουν πλέον την μπάλα στα πόδια αλλά επιτίθενται στον χώρο, ενώ οι πλάγιοι μπακ δεν ανεβαίνουν μόνο για να κυκλοφορήσουν την κατοχή αλλά για να δημιουργήσουν αριθμητικό πλεονέκτημα. Η πρώτη σκέψη μετά την ανάκτηση της μπάλας δεν είναι να επιβραδυνθεί ο ρυθμός, αλλά να βρεθεί η στιγμή που ο αντίπαλος παραμένει ανοργάνωτος. Η Ισπανία εξακολουθεί να κρατά την μπάλα περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλη ομάδα, αλλά το κάνει για να εντοπίσει την πιο σύντομη διαδρομή προς την αντίπαλη περιοχή.
Αυτή η μεταβολή εξηγεί ίσως καλύτερα και την έκρηξη του Γιαμάλ: θα ήταν εύκολο να τον παρουσιάσει κανείς ως τον νέο Μέσι μόνο και μόνο επειδή είναι αριστεροπόδαρος, ξεκίνησε από τη Μασία και αγαπά να ξεκινά από τη δεξιά πλευρά. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι προϊόν μιας εντελώς διαφορετικής εποχής που δεν βασίζεται στον έναν και μοναδικό μπαλαδόρο και τον εντυπωσιασμό της ντρίμπλας, αλλά στην ταχύτητα της απόφασης.
Για το νεαρό της ηλικίας του ο Γιαμάλ δείχνει εντυπωσιακή ωριμότητα συμβάλλοντας καταλυτικά σε αυτό το ισορροπημένο σύνολο - κι ας λένε ότι δεν ήταν τόσο εντυπωσιακός όσο περίμεναν σε αυτό το τουρνουά. Ακριβώς χωρίς να είναι θεαματική, η Ισπανία έδειξε μια εντυπωσιακή ισορροπία, παρά τα προβλήματα με μια τεχνική που θα αποκαλούσε κανείς «low key» (κάποιοι τη λένε ακόμα και βαρετή): ο Ρόδρι εξακολουθεί να είναι ο παίκτης που καθορίζει τον ρυθμό ακόμη και όταν γίνεται δύσκολα αντιληπτός από τον θεατή, ενώ ο Πέδρι, έπειτα από χρόνια τραυματισμών και αμφιβολιών, δείχνει να έχει ξαναβρεί εκείνη τη φυσικότητα που έκανε κάποτε τον Ινιέστα να φαίνεται σαν να γλιστρούσε πάνω στο χορτάρι. Ο Νίκο Γουίλιαμς μετατρέπει κάθε μετάβαση σε απειλή, ενώ ο νεαρός Πάου Κουμπαρσί παίζει με την ηρεμία βετεράνου, σαν να μην αντιλαμβάνεται καν το βάρος ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Μεγάλωσαν με τον ΜεσιΗ ειρωνεία πάντως της μοίρας, αλλά και του ίδιου του ποδοσφαίρου, είναι ότι όλοι οι πρωταγωνιστές της Ισπανίας ανήκουν σε μια γενιά που μεγάλωσε βλέποντας τον Μέσι να κυριαρχεί στο ισπανικό πρωτάθλημα. Για εκείνους, ο Αργεντινός δεν ήταν απλώς ένας αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης ή το αστέρι της Μπαρτσελόνα, αλλά κυριολεκτικά το μέτρο των ποδοσφαιρικών πραγμάτων.
Βγαλμένος από τις δικές τους ακαδημίες, ο Μέσι καθιερώθηκε σε έναν ποδοσφαιρικό κόσμο που είχε ως σημείο αναφοράς το δεκάρι της Μπαρτσελόνα. Και είναι σχεδόν ειρωνικό αυτή τη στιγμή να πρέπει να επιβληθούν στον άνθρωπο που υπήρξε ο κατεξοχήν δάσκαλός τους. Γι’ αυτό, όσο αντίθετες κι αν είναι η Ισπανία και η Αργεντινή ως ποδοσφαιρικές σχολές, στην ουσία είναι δύο χώρες που κατά έναν παράξενο τρόπο κουβαλούν η μία μέσα στην άλλη ένα κομμάτι της ιστορίας τους.
La Masia is where dreams begin. ✨ pic.twitter.com/qthkw8hqFJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2026
Όλοι οι Αργεντινοί φέρουν, κατά κάποιον τρόπο, τους Ισπανούς: στη γλώσσα που μιλάνε, στα οικογενειακά επώνυμα, στις αφηγήσεις των παππούδων που έφτασαν με πλοία από τη Γαλικία, την Ανδαλουσία και τη Χώρα των Βάσκων, στις πλατείες του Μπουένος Αϊρες που θυμίζουν περισσότερο ευρωπαϊκή πρωτεύουσα παρά πόλη του Νέου Κόσμου. Αρκεί να περπατήσει κανείς στη Ρεκολέτα ή στο Σαν Τέλμο για να καταλάβει ότι η Αργεντινή υπήρξε πάντοτε μια χώρα που συνομιλούσε με την Ευρώπη: ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες διάβαζε Σαίξπηρ και Θερβάντες με την ίδια φυσικότητα που μιλούσε για τους γκάουτσο. Ο Χούλιο Κορτάσαρ έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Παρίσι χωρίς ποτέ να πάψει να γράφει ως Αργεντινός, ενώ ο Ερνέστο Σάμπατο περιέγραφε μια κοινωνία που κοιτούσε ταυτόχρονα προς τη Μαδρίτη και προς τις απέραντες πάμπες. Η αργεντίνικη ταυτότητα γεννήθηκε ακριβώς μέσα σε αυτή τη διαρκή αντίφαση: ευρωπαϊκή και λατινοαμερικάνικη, ορθολογική και παθιασμένη, μελαγχολική και εκρηκτική.
Το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση: αν η Ισπανία έμαθε να οργανώνει τον χώρο, η Αργεντινή έμαθε να οργανώνει το χάος. Ακούγεται ίσως υπερβολικό, όμως δύσκολα βρίσκει κανείς δύο εθνικές ομάδες που να εκφράζουν τόσο καθαρά δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το ίδιο παιχνίδι: στην ισπανική σχολή η μπάλα ταξιδεύει μέχρι να δημιουργήσει το πλεονέκτημα, ενώ στην αργεντίνικη το πλεονέκτημα συχνά γεννιέται από έναν ποδοσφαιριστή που αποφασίζει να αψηφήσει κάθε λογική.
Ενώ η Ισπανία φαίνεται να εμπιστεύεται περισσότερο τη δομή, η Αργεντινή κυνηγά τον αυτοσχεδιασμό και την έμπνευση. Βέβαια, οι διαφορές αυτές δεν είναι πια τόσο απόλυτες όσο παλιότερα, καθώς το σύγχρονο ποδόσφαιρο φροντίζει να καταργεί τα στεγανά. Είναι, για παράδειγμα, προφανές ότι ο Σκαλόνι έχει δανειστεί πολλά στοιχεία από την ευρωπαϊκή τακτική σκέψη, ενώ ο Ντε λα Φουέντε αντίστοιχα έχει επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές του να αυτοσχεδιάζουν πολύ περισσότερο απ’ όσο επέτρεπαν οι προκάτοχοί του. Ίσως γι’ αυτό ο φετινός τελικός να μοιάζει περισσότερο με διάλογο παρά με σύγκρουση δύο σχολών.
Κι όμως, όσο πλησιάζει η σέντρα τόσο επιστρέφουν οι παλιές εικόνες: οι Αργεντινοί θα θυμηθούν τον Μαραντόνα να υψώνει το τρόπαιο στο Μεξικό, τον Μάριο Κέμπες να τρέχει με τα μακριά μαλλιά του το 1978, τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, τον Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, τον Πάμπλο Αϊμάρ, όλους εκείνους που έκαναν την μπάλα να μοιάζει με προέκταση του σώματός τους. Οι Ισπανοί από την άλλη θα ανακαλέσουν τον Ινιέστα στο Γιοχάνεσμπουργκ, τον Τσάβι να υπαγορεύει τον ρυθμό κάθε αγώνα, τον Ικέρ Κασίγιας να σταματά τον Αριεν Ρόμπεν σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία των τελικών. Οι αναμνήσεις λειτουργούν, κατά κάποιον τρόπο, σαν αόρατοι συμπαίκτες υποβάλλοντας, σαν ένα υπερεγώ, τους δικούς τους κανόνες και συνοδεύοντας κάθε γενιά μέχρι να γράψει τη δική της ιστορία. Ισως γι’ αυτό η εικόνα του Μέσι απέναντι στον Γιαμάλ ξεπερνά τόσο εύκολα τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής μονομαχίας ανάμεσα στον 39χρονο κορυφαίο ποδοσφαιριστή και τον πιο ταλαντούχο 19χρονο της εποχής του.
Ο ρόλος των συμπρωταγωνιστώνΔεν είναι τυχαίο ότι κανείς από τους δύο δεν λειτουργεί μόνος του στο γρασίδι, αλλά ξέρει ότι για να στήσει τον μύθο του έχει ανάγκη από συμπαίκτες. Μια τέτοια περίπτωση για τον Γιαμάλ είναι ο Ρόδρι, ο οποίος μοίρασε στο Μουντιάλ τις περισσότερες πάσες από οποιονδήποτε άλλον.
Είναι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της Ισπανίας που μπορεί να περάσει 90 λεπτά χωρίς να χαρίσει ούτε μία εντυπωσιακή εικόνα στους φωτογράφους και, παρ’ όλα αυτά, να είναι ο σημαντικότερος παίκτης του αγώνα. Αν ο Μέσι εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος ερμηνευτής του χώρου, ο Ρόδρι είναι ίσως ο κορυφαίος διαχειριστής του. Δεν πιέζει άσκοπα, δεν εγκαταλείπει ποτέ τη ζώνη του, δεν παρασύρεται από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Είναι ο ποδοσφαιριστής που κρατά ενωμένη την Ισπανία όταν όλα γύρω του μοιάζουν να επιταχύνονται. Ακριβώς γι’ αυτό η πρώτη μεγάλη τακτική απόφαση του Ντε λα Φουέντε θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύσει τον Ρόδρι από τον ίδιο τον Μέσι. Αν το λάθος που έγινε μέχρι στιγμής είναι ότι οι αντίπαλες ομάδες αρκέστηκαν σε ένα man-to-man με τον Μέσι -και την πάτησαν!-, ο Ρόδρι είναι αυτός που μπορεί πραγματικά να του στερήσει τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να αποδειχθεί επικίνδυνος.
Και εδώ ακριβώς είναι που διαφαίνεται η δεύτερη μεγάλη μονομαχία, Κριστιάν Ρομέρο vs Λαμίν Γιαμάλ. Από τη μία, ένας αμυντικός που αντιμετωπίζει κάθε φάση ως προσωπική υπόθεση τιμής, που δεν διστάζει να βγει 40 μέτρα μακριά από την περιοχή του αν πιστεύει ότι εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος και, από την άλλη, ένας νεαρός εξτρέμ που απολαμβάνει ακριβώς αυτού του είδους τις προκλήσεις. Ο Γιαμάλ προκαλεί τον αντίπαλο ώστε να κάνει λάθη και ο Ρομέρο αγαπά ακριβώς αυτές τις προκλήσεις.
Αλλά, φυσικά, αμφότεροι γνωρίζουν πως πρέπει να έχουν και τους συμπαίκτες τους ετοιμοπόλεμους: σημαντικό είναι ότι πίσω από τον νεαρό Ισπανό βρίσκεται σχεδόν πάντα ο Ντάνι Όλμο ή ο Πέδρι, έτοιμος να εκμεταλλευτεί το κενό που δημιουργεί η προσοχή των αμυντικών, ενώ πίσω από κάθε έξοδο του Ρομέρο υπάρχει ο Εμι Μαρτίνες, ίσως ο πιο ψύχραιμος τερματοφύλακας του σύγχρονου ποδοσφαίρου - το απέδειξε περίτρανα στα προηγούμενα παιχνίδια. Η Αργεντινή αμύνεται σχεδόν όπως σκέφτεται: επιθετικά και έχει ένα μέταλλο που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία ομάδα, ανατρέποντας αποτελέσματα εκεί όπου όλοι την έχουν τελειωμένη.
Ισως αυτό ακριβώς θα σπεύσει να εκμεταλλευτεί ο Σκαλόνι, όπως και την κεντρική αδυναμία της Ισπανίας, που δεν βρίσκεται στην ανάπτυξη, αλλά στη μετάβαση: όταν οι δύο πλάγιοι μπακ ανεβαίνουν ταυτόχρονα και ο Ρόδρι μένει μόνος μπροστά από τα στόπερ, δημιουργείται για λίγα δευτερόλεπτα ένας διάδρομος που ελάχιστες ομάδες έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν, κάτι που σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη του ο προπονητής της Αργεντινής, που δείχνει να ποντάρει ιδιαίτερα σε αυτό. Έχει φανεί ότι ο Αλβαρες τρέχει πάντα προς τον κενό χώρο όποτε χρειαστεί και ο Μαρτίνες έχει μάθει να επιτίθεται στην πλάτη του τελευταίου αμυντικού. Και ο Μέσι εξακολουθεί να βλέπει αυτές τις κινήσεις προτού ακόμη ξεκινήσουν.
Από την άλλη, το γεγονός ότι η Αργεντινή δεν είναι η επιθετική ομάδα του Κατάρ, ίσως δημιουργήσει προβλήματα που θα εκμεταλλευτούν οι πολύ πιο νέοι και ανθεκτικοί παίκτες της Ισπανίας. Μόνο που ενδεχομένως να μην έχουν λάβει υπόψη τον πιο υποτιμημένο πρωταγωνιστή του τελικού με το όνομα Αλέξις ΜακΑλιστερ. Μπορεί να μην έχει το χάρισμα του Μέσι ή την εκρηκτικότητα του Γιαμάλ, ούτε να είναι ο ποδοσφαιριστής που θα γεμίσει τα πρωτοσέλιδα την επόμενη μέρα, αλλά δύσκολα θα βρει κανείς χαφ που να διαβάζει τόσο καλά το παιχνίδι και στις δύο κατευθύνσεις. Αυτή φυσικά είναι μια μικρή λεπτομέρεια, που ενδεχομένως να είναι καθοριστικός παράγοντας απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα όπως η Ισπανία, η οποία έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ.
Το τελευταίο ταγκόΕν ολίγοις, όλα δείχνουν ότι ο τελικός δεν είναι μόνο ανάμεσα στον Μέσι και τον Γιαμάλ, δηλαδή τον 39χρονο παλαίμαχο των παλιών μεγάλων αστέρων και κορυφαίο παίκτη στον κόσμο και το 19χρονο παιδί-θαύμα όχι μόνο της Ισπανίας, αλλά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι ανάμεσα σε όλους τους πρωταγωνιστές, τους οπαδούς που θα γεμίσουν ασφυχτικά το γήπεδο στο Νιου Τσέρσι, καθώς όλα πλέον θα κριθούν μόνο στο χορτάρι: εκεί δεν θα υπάρχουν πια ο Μπόρχες και ο Θερβάντες, οι πάμπες και η Μασία, η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική, αλλά 22 ποδοσφαιριστές, δύο προπονητές, μία μπάλα και η αδυσώπητη βεβαιότητα ότι ένας τελικός σπάνια εξελίσσεται όπως τον φαντάστηκαν όσοι έγραψαν γι’ αυτόν.
Αν η σημερινή Αργεντινή έχει μάθει μέσα από τις διαδοχικές αποτυχίες, τις χαμένες ευκαιρίες και τις κρίσεις που προηγήθηκαν της κατάκτησης του Κατάρ, για την Ισπανία είναι η βεβαιότητα που αντλεί από το τελευταίο ευρωπαϊκό τρόπαιο και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στον πλανήτη. Βλέποντας ξανά εκείνη τη φωτογραφία που επανεμφανίστηκε μαζικά το 2024, όταν ο πατέρας του Γιαμάλ τη δημοσίευσε και έκτοτε απέκτησε τη δύναμη ενός ποδοσφαιρικού χρησμού, δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε τα παράδοξα παιχνίδια που παίζει αναμφίβολα η μοίρα: ο βασιλιάς κρατούσε στα χέρια του το παιδί που κάποτε θα ερχόταν να τον συναντήσει.
Διαφορετικές διαδρομέςΗ πραγματικότητα, βέβαια, είναι λιγότερο μεταφυσική και ίσως γι’ αυτό ακόμη πιο όμορφη. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη διαδοχή, καμία αόρατη δύναμη που αποφάσισε τότε ότι το βρέφος της φωτογραφίας θα αντιμετώπιζε τον Μέσι σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπήρξε μόνο μια τυχαία συνάντηση, δύο ζωές που ακολούθησαν εντελώς διαφορετικές διαδρομές και το ποδόσφαιρο που διαθέτει μια ανεξήγητη ικανότητα να επιστρέφει στις παλιές του εικόνες και να τους δίνει εκ των υστέρων νόημα.
Για τον Μέσι, αυτός ο αγώνας μπορεί να είναι η τελευταία εμφάνιση στη μεγαλύτερη σκηνή, ενώ για τον Γιαμάλ ίσως να είναι μόλις η πρώτη. Αν νικήσει η Αργεντινή, ο Μέσι θα προσθέσει ένα ακόμη, σχεδόν απίστευτο, κεφάλαιο σε μια ιστορία που έμοιαζε ήδη ολοκληρωμένη. Αν νικήσει η Ισπανία, ο Γιαμάλ θα βρεθεί στην κορυφή του κόσμου προτού προλάβει να καταλάβει πλήρως το βάρος της.
Και στο Μπουένος Αϊρες, στις ισπανικές πλατείες, στις γειτονιές της Βαρκελώνης και τις πάμπες όπου οι φωτιές θα έχουν ήδη ανάψει, εκατομμύρια άνθρωποι θα περιμένουν να δουν ποια εκδοχή της ιστορίας θα επιλέξει τελικά το παιχνίδι. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει ποιος θα σηκώσει το κύπελλο, αλλά αυτό που ξέρει είναι ότι τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα και οι Ινδιάνοι της Αργεντινής -γιατί κάπως έτσι έμοιαζαν πανηγυρίζοντας στα αποδυτήρια με τα όλο συμβολισμούς τατουάζ τους- είναι πολύ πιο εκρηκτικοί αλλά ενδεχομένως λιγότερο σοφοί μπροστά στους καλοδουλεμένους και συγκροτημένους Ισπανούς.
Το σίγουρα είναι ότι 19 χρόνια μετά το παιδί έχει βγει από την μπανιέρα. Ο 39χρονος σήμερα και τότε νεαρός ποδοσφαιριστής και το βρέφος που εξελίχθηκε στο νέο αστέρι του ποδοσφαίρου στέκονται απέναντι όχι ως παρελθόν και μέλλον, ούτε ως βασιλιάς και διάδοχος, αλλά ως δύο ποδοσφαιριστές που έφτασαν από διαφορετικές αφετηρίες στο ίδιο, τελευταίο βήμα.
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