«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
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«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού δημοσίευσε πλάνα από την έπαρση της γαλανόλευκης σε διαφορετικές περιοχές της χώρας

«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Βίντεο με την έπαρση της ελληνικής σημαίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Στα πλάνα παρουσιάζεται η γαλανόλευκη να υψώνεται σε διαφορετικά σημεία της χώρας, από την ηπειρωτική Ελλάδα έως τα νησιά.

Το βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί η ελληνική σημαία και η έπαρσή της σε διαφορετικές περιοχές της χώρας συνοδεύεται από το μήνυμα: «Μια Σημαία. Μια Ελλάδα. Απ’ άκρη σ’ άκρη, από την ηπειρωτική Ελλάδα έως τα νησιά μας. Με τιμή και υπερηφάνεια».

Δείτε το βίντεο:

@hellenic_army__ 🇬🇷 Μια Σημαία. Μια Ελλάδα Απ’ άκρη σ’ άκρη, από την ηπειρωτική Ελλάδα έως τα νησιά μας. 🌊🇬🇷 🫡 Με τιμή και υπερηφάνεια #ΕλληνικόςΣτρατός #HellenicArmy #Ελλάδα #ΕλληνικήΣημαία #Υπερηφάνεια ♬ Epic Inspiration - Kidmada


Το ΓΕΣ έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από το Σάββατο 15 Αυγούστου όπου στο πλαίσιο του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Επικράτειας τελετές έπαρσης και υποστολής της Ελληνικής Σημαίας από τμήματα του Στρατού Ξηράς, σε σημεία υψηλού ιστορικού και πατριωτικού συμβολισμού.

Δείτε τις φωτογραφίες:

«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
«Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

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