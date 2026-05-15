Μπαρτσελόνα: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για αλλαγή του Τσάβι Πασκουάλ
Μπαρτσελόνα: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για αλλαγή του Τσάβι Πασκουάλ

Η Μπαρτσελόνα τονίζει σε ανακοίνωσή της πως θέλει να κρατήσει τον Ισπανό προπονητή και να χτίσει τη νέα ομάδα μαζί του

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Μπαρτσελόνα, θέλοντας να διαψεύσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πρόθεση αλλαγής προπονητή.

Οι Καταλανοί τόνισαν πως ο νυν τεχνικός Τσάβι Πασκουάλ, θα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα προχωρήσουν στο μέλλον. Δημοσιεύματα από την Ισπανία ήθελαν τους «μπλαουγκράνα» να εξετάζουν την περίπτωση του προπονητή της Μάλαγα, Ιμπον Ναβάρο.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα θέλει να ξεκαθαρίσει, μετά τις τελευταίες πληροφορίες που εμφανίστηκαν σε ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης, πως εξετάζει αποκλειστικά την περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ για να ηγηθεί του πρότζεκτ που σχεδιάζεται από κοινού. Όπως είχε δηλώσει στις 10 Απριλίου στο Μονακό ο γενικός διευθυντής του τμήματος, Χουάν Κάρλος Ναβάρο: "Δεν βλέπω μέλλον χωρίς τον Τσάβι Πασκουάλ". O σύλλογος επιπρόσθετα κατηγορηματικά διαψεύδει οποιαδήποτε συνάντηση με άλλον προπονητή σχετικά με το άμεσο μέλλον της θέσης του προπονητή».
