Διαιτητές κατά Πέρεθ στην Ισπανία: Τι ζητούν από τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης
Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η κόντρα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη διαιτησία στην Ισπανία, καθώς η Ισπανική Ένωση Ποδοσφαιρικών Διαιτητών (AESAF) ζητά επίσημα την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών κατά του προέδρου των «μερένγκες», Φλορεντίνο Πέρεθ

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις που έκανε ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου της περασμένης Τρίτης, όπου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ισπανικής διαιτησίας, κάνοντας λόγο για «διαφθορά», «κλεμμένους τίτλους» και «παράνομο πλουτισμό».

Η AESAF απάντησε επίσημα την Παρασκευή με ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωση, στην οποία υποστηρίζει πως οι τοποθετήσεις του Πέρεθ ξεπερνούν τα όρια της αθλητικής κριτικής και θίγουν ευθέως την αξιοπιστία του ισπανικού διαιτητικού σώματος.

«Ο κ. Πέρεθ δεν περιορίζεται στην κριτική μεμονωμένων διαιτητικών λαθών, αλλά αποδίδει στο διαιτητικό σώμα τη διάπραξη ενός συνεχούς εγκλήματος διαφθοράς επί δύο δεκαετίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

