ΑΑΔΕ: Ψηφιακό δίχτυ ελέγχου με GPS και x-rays σε τελωνεία και λιμάνια
Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί πανελλαδικό σύστημα παρακολούθησης φορτηγών και κοντέινερ με GPS, κάμερες και x-rays, ενισχύοντας τους τελωνειακούς ελέγχους κατά του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής
Ένα νέο, πολυεπίπεδο σύστημα ψηφιακής επιτήρησης για φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια θέτει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ, επιχειρώντας να ενισχύσει τη μάχη κατά του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικού εγκλήματος. Μέσω GPS, καμερών, ακτίνων x-ray και αυτοματοποιημένων μηχανισμών ελέγχου, τα βασικά τελωνεία και λιμάνια της χώρας περνούν σε μια νέα εποχή διαρκούς ψηφιακής παρακολούθησης.
Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, το Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων εγκαθίσταται σε 24 τελωνεία και κομβικά σημεία τελωνειακού ελέγχου. Το σχέδιο καλύπτει τις σημαντικότερες χερσαίες πύλες εισόδου της χώρας, από την Κακαβιά και την Κρυσταλλοπηγή μέχρι τους Ευζώνους, τον Προμαχώνα και τις Καστανιές, περιοχές με έντονη διακίνηση εμπορευμάτων και βαρέων οχημάτων.
Το δίκτυο επεκτείνεται παράλληλα στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπως ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Ηγουμενίτσα, αλλά και σε βασικές νησιωτικές πύλες, μεταξύ των οποίων το Ηράκλειο, η Κως, η Μυτιλήνη και η Χίος.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ελεύθερες ζώνες εμπορίου και στις λιμενικές εγκαταστάσεις με υψηλή εμπορευματική δραστηριότητα, όπως η Ελεύθερη Ζώνη του ΟΛΠ και η ΣΕΠ Α.Ε. στον Πειραιά, καθώς και οι ελεύθερες ζώνες σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.
Το νέο σύστημα θα λειτουργεί σε πλήρη διασύνδεση με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, αξιοποιώντας σταθερά και κινητά x-rays τύπου Backscatter, κινητές μονάδες ελέγχου με κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικά συστήματα εισόδου και εξόδου, καθώς και αυτοματοποιημένες μπάρες διέλευσης.
Παράλληλα, θα γίνεται αυτόματη καταγραφή και φωτογράφιση όλων των διερχόμενων οχημάτων, αναγνώριση ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχής δορυφορική παρακολούθηση φορτηγών και κοντέινερ.
GPS trackers θα τοποθετούνται σε φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων και σε εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στην Ελλάδα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή και την κυκλοφορία τους εντός της επικράτειας.
Όλες οι πληροφορίες θα συγκεντρώνονται σε Κεντρικό Επιχειρησιακό Θάλαμο, από όπου θα πραγματοποιείται η ιχνηλάτηση ύποπτων διακινήσεων και ο συντονισμός των ελέγχων, ενισχύοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όπου κρίνεται απαραίτητο.
