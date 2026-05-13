Συνελήφθη άνδρας που βιντεοσκοπούσε 45χρονη σε τουαλέτα αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά
Ο 37χρονος συνήθιζε να βγάζει βίντεο και φωτογραφίες γυναίκες σε παραλίες και λεωφορεία
Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε ένας 37χρονος άνδρας που βιντεοσκοπούσε παράνομα γυναίκες σε παραλίες, σε τουαλέτες και σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης.
Ο άνδρας συνελήφθη την Τρίτη όταν εντοπίστηκε από μια γυναίκα, 45 ετών, να την καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο ενώ βρισκόταν στις τουαλέτες αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά.
Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος, μπήκε σε μία από τις γυναικείες τουαλέτες του αθλητικού κέντρου και κατά την είσοδο της γυναίκας σε διπλανή καμπίνα, την βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο, κάτω από το διαχωριστικό, εν αγνοία της.
Όταν έγινε αντιληπτός από την ίδια, επιχείρησε να καταστρέψει την συσκευή του κινητού τηλεφώνου πετώντας την αρχικά στην τουαλέτα και στη συνέχεια στο έδαφος.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.
Όπως προέκυψε από την έως τώρα ανάλυση, υπάρχει πλήθος εικόνων-φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, αλλά και γυμνές, εμφανώς τραβηγμένες σε παραλίες, τουαλέτες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από κρυφή κάμερα/μικροκάμερα, ενέργειες που οι γυναίκες προφανώς αγνοούσαν.
Το σύνολο των κατασχεθέντων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου και του κινητού τηλεφώνου θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για παραβίαση απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατ’ εξακολούθηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
