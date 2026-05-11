Η βραδιά της λύτρωσης για την ΑΕΚ: Από το γκολ του Ζοάο Μάριο, στον γύρο του θριάμβου με Ηλιόπουλο και το πρώτο πάρτι στα μπουζούκια για το πρωτάθλημα
Η Ένωση έζησε το βράδυ της Κυριακής μια νύχτα σαν αυτές που ονειρεύονται όλες οι ομάδες και πανηγύρισε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το πρώτο του Μάριου Ηλιόπουλου στο «τιμόνι» του κλαμπ
Αν ήταν ταινία θα ήταν κλισέ, αλλά επειδή ήταν πραγματικότητα, το φινάλε του πρωταθλήματος της Super League ήταν κινηματογραφικό μέχρι το τελευταίο του δευτερόλεπτο. Με γκολ ενός απροσδόκητου πρωταγωνιστή, του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, η AEK δεν πανηγύρισε μόνο τη νίκη με 2-1, αλλά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η Ένωση από χθες κάθεται στον θρόνο της Super League αφού κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και περιμένει την επόμενη Κυριακή στις 17 Μαΐου μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό να της φέρουν και το... στέμμα. Ο λόγος φυσικά για το τρόπαιο της Super League που θα υψωθεί στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας για δεύτερη φορά μετά την επιστροφή του κλαμπ στη φυσική του έδρα.
Από την απογοήτευση στο γκολ του Ανδρέα Τεττέη -και αυτό του Ροντινέι στο Φάληρο- η ΑΕΚ έφτασε στην απόλυτη λύτρωση περίπου μισή ώρα αργότερα με τα τέρματα του Ζοάο Μάριο στην Allwyn Arena και του Γιάννη Κωνσταντέλια στο «Γ. Καραϊσκάκης» κατακτώντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoffs της Super League.
Ο κόσμος της ΑΕΚ βούτηξε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν με την ψυχή τους για αρκετή ώρα, επιχειρώντας φυσικά να πάρουν και λάφυρα ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Οταν αποχώρησαν οι περισσότεροι, είχε έρθει η στιγμή για τον γύρο του θριάμβου. Με πρώτο τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο και μαζί τους συνεργάτες του, τον Μάρκο Νίκολιτς, τους παίκτες και όλα τα μέλη του κιτρινόμαυρου επιτελείου, άπαντες πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου
Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου τη βραδιά του θριάμβου της Ένωση βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Απέργης με την Ζόζεφιν ώστε να γιορτάσει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.
Ο Νίκος Απέργης υποδέχτηκε τον Μάριο Ηλιόπουλο και ανέφερε: «Παίξατε το καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος και έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος παίζει καλύτερα να παίρνει το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Και τώρα Champions League. Να έχει μια καλή πορεία. Και γιατί να μην το πάρετε κιόλας;».
«Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Το σύμπαν ήταν μαζί μας. Μοιράσαμε ένα κασκόλ που ήταν ενθύμιο. Απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά. Οι τέσσερις λέξεις που υπήρχαν στο κασkόλ κυριαρχούσαν. Επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος. Αυτές ήταν οι τέσσερις λέξεις που έκαναν την ανατροπή και μας οδήγησαν σε όλη τη χρονιά, σε αυτόν τον απίστευτο δρόμο. Με υπερηφάνεια, με τακτικές έξω από αυτές που συνηθίζονται. Σε ένα περιβάλλον που διάφοροι γελάγαν. Έχουν μάθει άλλες τακτικές. Ο πολύς κόσμος έλεγε ότι όταν δεν είναι το σύστημα μαζί σου δεν πρόκειται να πάρεις πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις λέξεις και επάξια είναι πρωταθλήτρια. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στον τελικό της Ευρώπης. Αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν δυνατότερους. Όταν ξεκίνησα πριν δύο χρόνια είπα «δέστε ζώνες». Τώρα για όσους δεν πίστεψαν ας τις δέσουν γιατί θα έχουν αναταράξεις. Και άλλοι ας τις λύσουν τώρα. Έχουν να δουν πολλά ακόμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:
«Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό της ΑΕΚ που πριν από 102 χρόνια ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί που μαζί με όλους εμάς, τον Μάρκο, τον Χαβιέρ, τους παίκτες και το προσωπικό, ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, το παρασκήνιο και είμαστε περήφανοι για αυτό. Έτσι δείχνουμε στα νέα παιδιά πως μπορούν να διεκδικούν στη ζωή τους, να οραματίζονται. Όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά όπως αυτό που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα. Γιατί όλοι ξέρουν την πραγματικότητα. Τα νέα παιδιά ξέρουν ότι από σήμερα μπορούν να βλέπουν τον αθλητισμό με καθαρότητα, να βλέπουν τον αθλητισμό μέσω του ευ αγωνίζεσθαι.
Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο την σημαία της ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε κυκλώματα. Ο αετός θα πετάει ψηλά και θα γυρίζει νικητής με την ΑΕΚ πρωταγωνίστρια με ψηλά τη σημαία της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ζήτω η ΑΕΚ! Καλώ όλους τους φιλάθλους των ομάδων που αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι να έρθουν κι αυτοί σε αυτή τη διαδικασία και να ακολουθήσουν αυτή τη νέα σελίδα και να επικρίνουν τα παρασκήνια, τα στημένα που δεν ταιριάζουν στην ελληνική γενναία ψυχή».
Το κομμάτι του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτή την πολύ γλυκιά... πίτα είναι αρκετά μεγάλο και ο Σέρβος τεχνικός παρότι ποτέ δεν το επεδίωξε και οι πανηγυρισμοί του ακόμα και χθες ήταν διακριτικοί. Κατά τη διάρκεια του γύρου του θριάμβου οι οπαδοί της ΑΕΚ φώναξαν αρκετές φορές ρυθμικά το όνομά του, ενώ λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου οι ποδοσφαιριστές του έκαναν «ντου» και τον μπουγέλωσαν με τον ίδιο να το χαίρεται και να πανηγυρίζει μαζί τους.
Αφού μίλησε μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου, έκλεισε λέγοντας: «Θα σας αφήσω εδώ τον Μάριο να σας μιλήσει, εγώ θέλω να πάω να πιω κάτι».
Εκατοντάδες οπαδοί της μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου και στη συνέχεια ανέβηκαν στις εξέδρες για να υποδεχτούν τους παίκτες της ΑΕΚ που έκαναν τον γύρο του θριάμβου.
Πάρτι όμως είχε στηθεί και εκτός του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν τη νύχτα μέρα με τα καπνογόνα που άναψαν στον περιβάλλοντα χώρο. Οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν γεμάτοι για αρκετές ώρες μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό σε μια προαναγγελία για όσα πρόκειται να συμβούν την ερχόμενη Κυριακή.
Μπορεί το ματς με τον Παναθηναϊκό να εξελίχθηκε σε γιορτή με γύρο θριάμβου, όμως η... επίσημη φιέστα θα γίνει στις 17 Μαΐου στο ματς με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 6η και τελευταία αγωνιστική των Play Off. O αγώνας θα κάνει σέντρα στις 19:30 και άπαντες θα περιμένουν τη λήξη του για την απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην «κιτρινόμαυρη» ιστορία.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος μάλιστα έχει ξεκινήσει τα ετοιμάζει τα πάντα γύρω από τη φιέστα εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ όπως συνηθίζεται η ομάδα μετά την γιορτή στο γήπεδο θα συνεχίσει με γιορτή στα... μπουζούκια.
Ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρθηκε στα δεδομένα και στους πιθανούς αντιπάλους. Αυτό που δεδομένα θέλει η ΑΕΚ για να βρεθεί στους ισχυρούς, είναι να κατακτήσει η Χαρτς το πρωτάθλημα στη Σκωτία.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάτου: «Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και διατηρεί τις ελπίδες της να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League! Αντίπαλο θα μάθει στις 3 Αυγούστου και θα παίξει στις 18/19 και 25/26! Στα υπέρ της ότι η Άαρχους ολοκλήρωσε το θαύμα και πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία για πρώτη φορά μετά το 1986! Στα υπέρ της ότι ΛΑΣΚ στην Αυστρία κα Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους ενόψει του φινάλε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο! Αν η Χαρτς στη Σκωτία καταφέρει το θαύμα και δεν ηττηθεί στο Χαμπτεν Παρκ από τη Σέλτικ για την ΑΕΚ το γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο! Σε αυτή την περίπτωση οι πιθανοί αντίπαλοι της θα είναι Βίκινγκ, ΛΑΣΚ, Χαρτς και δύο ζευγάρια του τρίτου προκριματικού με Τσέλιε, Ομόνοια, Σάμροκ Ροβερς κλπ… Θα αποφύγει δεδομένα Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν…».
Σε Απέργη και Ζόζεφιν πανηγύρισε το πρωτάθλημα ο ΗλιόπουλοςΜαγική βραδιά ήταν η χθεσινή για την ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος που έχει αδυναμία στη βραδινή διασκέδαση δεν θα γινόταν να μην επισκεφθεί κάποιο μουσικό σχήμα μετά την αποχώρησή του από την Allwyn Arena. Άλλωστε ήταν μια πολύ ξεχωριστή η στιγμή η κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήματος ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ μιας και κανείς πλην του Δημήτρη Μελισσανίδη δεν είχε καταφέρει να το κάνει από το 1992 και έπειτα.
Ηλιόπουλος: «Όσοι δεν πίστεψαν, ας δέσουν τώρα τις ζώνες τους»Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον Μάρκο Νίκολιτς και έστειλε μηνύματα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
O Νίκολιτς αποθεώθηκε από τον κόσμο και τους παίκτες τουΠολύ ξεχωριστό το χθεσινό βράδυ φυσικά και για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα με την ΑΕΚ κατάφερε μετά από μια αξιόλογη πορεία στην Ευρώπη ως τους «8» του Conference League, να κατακτήσει και το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoffs. Και όλα αυτά χωρίς να έχει ηττηθεί από τις 26 Οκτωβρίου του 2025 στη Super League.
Πάρτι των οπαδών της ΑΕΚ για τον τίτλο και έξω από τo γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας
Πότε θα γίνει η φιέστα της ΑΕΚ για το πρωτάθλημαΗ ΑΕΚ μπορεί να «στέφθηκε» από χθες πρωταθλήτρια, όμως για να σηκώσουν το τρόπαιο της Stoiximan Super League οι παίκτες της θα πρέπει να κάνουν υπομονή επτά ημερών.
Πώς η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς των playoff του Champions LeagueΗ ΑΕΚ με την κατάκτηση του τίτλου έγραψε όχι μόνο μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, αλλά είναι μία ανάσα από το να βρεθεί στους ισχυρούς των playoffs του Champions League και αν προκριθεί στη League Phase να βάλει και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της.
