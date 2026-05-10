Ηλιόπουλος: Το πιο μάγκικο πρωτάθλημα, από ατυχία δεν είμαστε στον τελικό της Ευρώπης, βίντεο
Όσα δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στη 2η χρονιά του στην ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το γιόρτασε με το γνωστό του πάθος κάνοντας τον γύρο του θριάμβου μέσα στο γήπεδο.
Μετά τα επινίκια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την σημασία του τίτλου, ανέφερε ότι αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα και όχι κλεμμένο και στάθηκε και στην ατυχία της ΑΕΚ να μην παίξει στον τελικό του Conference League
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου
«Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Το σύμπαν ήταν μαζί μας. Μοιράσαμε ένα κασκόλ που ήταν ενθύμιο. Απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά. Οι τέσσερις λέξεις που υπήρχαν στο κασkόλ κυριαρχούσαν. Επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος. Αυτές ήταν οι τέσσερις λέξεις που έκαναν την ανατροπή και μας οδήγησαν σε όλη τη χρονιά, σε αυτόν τον απίστευτο δρόμο. Με υπερηφάνεια, με τακτικές έξω από αυτές που συνηθίζονται. Σε ένα περιβάλλον που διάφοροι γέλαγαν. Έχουν μάθει άλλες τακτικές. Ο πολύς κόσμος έλεγε ότι όταν δεν είναι το σύστημα μαζί σου δεν πρόκειται να πάρεις πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις λέξεις και επάξια είναι πρωταθλήτρια. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στον τελικό της Ευρώπης. Αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν δυνατότερους. Όταν ξεκίνησα πριν δύο χρόνια είπα «δέστε ζώνες». Τώρα για όσους δεν πίστεψαν ας τις δέσουν γιατί θα έχουν αναταράξεις. Και άλλοι ας τις λύσουν τώρα. Έχουν να δουν πολλά ακόμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:
«Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό της ΑΕΚ που πριν από 102 χρόνια ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί που μαζί με όλους εμάς, τον Μάρκο, τον Χαβιέρ, τους παίκτες και το προσωπικό, ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, το παρασκήνιο και είμαστε περήφανοι για αυτό. Έτσι δείχνουμε στα νέα παιδιά πως μπορούν να διεκδικούν στη ζωή τους, να οραματίζονται. Όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά όπως αυτό που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα. Γιατί όλοι ξέρουν την πραγματικότητα. Τα νέα παιδιά ξέρουν ότι από σήμερα μπορούν να βλέπουν τον αθλητισμό με καθαρότητα, να βλέπουν τον αθλητισμό μέσω του ευ αγωνίζεσθαι.
Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο την σημαία της ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε κυκλώματα. Ο αετός θα πετάει ψηλά και θα γυρίζει νικητής με την ΑΕΚ πρωταγωνίστρια με ψηλά τη σημαία της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ζήτω η ΑΕΚ! Καλώ όλους τους φιλάθλους των ομάδων που αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι να έρθουν κι αυτοί σε αυτή τη διαδικασία και να ακολουθήσουν αυτή τη νέα σελίδα και να επικρίνουν τα παρασκήνια, τα στημένα που δεν ταιριάζουν στην ελληνική γενναία ψυχή».
Πηγή: www.gazzetta.gr
