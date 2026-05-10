Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο της Ζακύνθου μετά τον τραυματισμό ποδοσφαιριστή της από μπουκάλι στον Πύργο, βίντεο και φωτογραφίες
Δέχτηκε καταιγισμό από μπουκάλια, είπε τότε στον διαιτητή ότι ζαλιζόταν έκανε 20 μέτρα και έπεσε, δεν μπορούσε να σηκωθεί, λέει στο protothema.gr ο Μαρίνος Ζαφείρης που έκανε λόγο για εχθρική ατμόσφαιρα
Το τρίτο ημίχρονο του επεισοδιακού αγώνα για τα μπαράζ ανόδου της Superleague 2 μεταξύ ΠΑΣ Πύργου και Ζακύνθου παίχτηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου μεταφέρθηκε παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας λόγω τραυματισμού του από ρίψη αντικειμένων.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο πρόεδρος της ομάδας της Ζακύνθου, Μαρίνος Ζαφείρης, κατήγγειλε ότι μολονότι ο παίκτης της ομάδας του έκανε εμετούς και δεν ένιωθε καλά, από το νοσοκομείο αρνήθηκαν να του κάνουν εισαγωγή. «Τον έχουν εδώ και τρεις ώρες σε ένα ράντζο», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ζαφείρης, που περιέγραψε πώς έγινε το όλο περιστατικό που οδήγησε και στη διακοπή του αγώνα.
«Μετά το γκολ με το οποίο προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι κερδίσαμε ένα πέναλτι με το οποίο και ισοφαρίσαμε. Ο παίκτης μας, Μιχάλης Μπαστάκος, πήγε να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του και τότε δέχτηκαν καταιγισμό από μπουκάλια, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής να τραυματιστεί στο κεφάλι. Είπε τότε στον διαιτητή ότι ζαλιζόταν, έκανε 20 μέτρα και έπεσε, δεν μπορούσε να σηκωθεί».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ζακύνθου τόνισε ότι το ασθενοφόρο που παρέλαβε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του ήρθε από τα Κρέστενα και μάλιστα όπως είπε έκανε μισή ώρα για να φτάσει στο γήπεδο.
Την ίδια ώρα, ο κ. Ζαφείρης κατήγγειλε και την αντιμετώπιση που είχε ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο, καθώς όπως είπε τους έβαλαν να καθίσουν στα δημοσιογραφικά θεωρεία, περιτριγυρισμένοι από οπαδούς του ΠΑΣ Πύργου, ενώ μετά τη διακοπή του αγώνα, δεν μπορούσαν να φύγουν δεχόμενοι, όπως είπε, επίθεση με καφέδες και μπουκάλια.
Μάλιστα, όταν ο αγώνας διακόπηκε, ο πρόεδρος της Ζακύνθου καταγγέλλει ότι υπήρξε επίθεση σε βάρος παικτών της ομάδας του από ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Πύργου.
«Δεν καταλαβαίνω γιατί μας φέρθηκαν έτσι», δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνει ότι όλα όσα έγιναν έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνα.
