Ο Ζεράρ Πικέ τιμωρήθηκε με 6 αγωνιστικές αποκλεισμό για φραστική επίθεση σε διαιτητές
Ο παλαίμαχος άσος και πλέον πρόεδρος της Ανδόρα, τιμωρήθηκε (μαζί με το μισό ΔΣ της ομάδας του) για φραστική επίθεση τους διαιτητές μετά την εντός έδρας ήττα από την Αλμπαθέτε
Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της La Liga2 η εντός έδρας ήττα που γνώρισε η Ανδόρα από την Αλμπαθέτε ουσιαστικά έσβησε και τις όποιες ελπίδες είχε για να προλάβειο τα play off της ανόδου καθώς είναι πλέον στο -8 από την 6η θέση.
Το ματς κρίθηκε στο 86ο λεπτό με το γκολ του Γκόμεζ, ωστόσο η ήττα δεν έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση της Ανδόρα και στο φινάλε του ματς είχαμε ένα εξαιρετικά... ενδιαφέρον τρίτο ημίχρονο το οποίο κόστισε ακριβά στους γηπεδούχους.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πειθαρχική Επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας, ο Ζεράρ Πικέ (ιδιοκτήτης του συλλόγου) τιμωρήθηκε με έξι αγωνιστικές αποκλεισμό για ήπια βία κατά των διαιτητών και δίμηνη απαγόρευση ενασχόλησης, η ίδια ακριβώς ποινή επιβλήθηκε στον αθλητικό διευθυντή Χάουμε Νογκές (6 αγωνιστικές και 2 μήνες), ο πρόεδρος Φεράν Βιλασέκα τιμωρήθηκε με τετράμηνο αποκλεισμό, ενώ τιμωρήθηκαν επίσης τέσσερα μέλη του προπονητικού τιμ με ποινές από 1 έως 2 αγωνιστικές για διαμαρτυρίες και έλλειψη σεβασμού.
Επιπλέον, ανακοινώθηκε το κλείσιμο των επισήμων (box) και της VIP ζώνης του σταδίου (εκεί όπου κάθεται συνήθως ο Πικέ) για δύο αγώνες, καθώς και πρόστιμο 1.500 ευρώ στον σύλλογο.
Το χρονικό των επεισοδίων
Ο διαιτητής Αλόνσο ντε Ένα Βολφ κατέγραψε στο φύλλο αγώνα ότι ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Ζεράρ Πικέ, του επιτέθηκε φραστικά τόσο στο ημίχρονο όσο και μετά τη λήξη του αγώνα με την Αλμπαθέτε.
Σύμφωνα με το συμπληρωματικό έγγραφο του διαιτητή, ο Πικέ είπε προς τους διαιτητές:
«Βγείτε έξω με συνοδεία, μην τυχόν και σας επιτεθούν» και επίσης «σε άλλη χώρα θα σας είχαν διαλύσει, αλλά εδώ στην Ανδόρρα είμαστε πολιτισμένο κράτος».
Παράλληλα, ο πρόεδρος Φεράν Βιλασέκα κατηγορήθηκε για απόπειρα βιαιοπραγίας κατά του παρατηρητή, ενώ ο αθλητικός διευθυντής Χάουμε Νογκές φέρεται να είπε στους διαιτητές: «Μακάρι να πάθετε ατύχημα». Η Ανδόρρα αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως ο σύλλογος ήταν υπότροπος για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν καθώς συνολικά πέντε φορές είχε κληθεί σε απολογία για τη συμπεριφορά ή τις δηλώσεις παραγόντων της
