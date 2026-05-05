Βίντεο: Το ξεκαρδιστικό backstage από το τελευταίο διαφημιστικό του Γιανίκ Σίνερ
Ο Ιταλός τενίστας, που συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την ιταλική εταιρία καφέ Lavazza, χάρισε ορισμένες απολαυστικές στιγμές στο τελευταίο διαφημιστικό σποτ στο οποίο συμμετείχε
Βρίσκεται στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, καταφέρνοντας να ξεπεράσει σχετικά ανώδυνα και την υπόθεση ντόπινγκ που τον ταλαιπώρησε πριν από δύο χρόνια.
Οι κόντρες του με τον Κάρλος Αλκαράθ αρχίζουν να παίρνουν επικές διαστάσεις, καθώς είναι δυο συνεχιστές της κληρονομιάς των Φέντερερ, Αλκαράθ, Τζόκοβιτς, ενώ πέρα από τις αθλητικές του επιτυχίες, ο Γιανίκ Σίνερ είναι και ένα πανίσχυρο εμπορικό brand name.
Οι συμφωνίες του με κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας γεμίζουν τους λογαριασμούς του με ευρώ, ωστόσο υπάρχει και η αστεία πλευρά των υποχρεώσεων του προς τους χορηγούς του.
Το τελευταίο διαφημιστικό σποτάκι που γύρισε ήταν για λογαριασμό της ιταλικής εταιρίας καφέ Lavazza όπου θεωρητικά ο ίδιος είχε τον ρόλο του σκηνοθέτη και συζητούσε με τους συνεργάτες του τις ιδέες του...
Η διαφήμιση έχει κυκλοφορήσει ήδη, ωστόσο τώρα βγήκαν στη δημοσιότητα τα bloopers των γυρισμάτων με τον Σίνερ να προσφέρει άφθονο γέλιο με τις (λάθος) ατάκες και τις αντιδράσεις του...
«Sto sudando!» (Ιδρώνω!) λέει κάποια στιγμή αστειευόμενος μετά από μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια να συγκρατήσει τα γέλια του...
Jannik Sinner’s full ad for Lavazza Italia! 🦊☕️😮💨— janniksin archive (@sinnervideos) May 5, 2026
🎥 https://t.co/3HfYHRWsZW pic.twitter.com/33vd84jmCu
Bloopers from Jannik Sinner's Lavazza ad! 🦊😂 pic.twitter.com/439tz9MQjB— jannik sinner files (@jannik_files) May 5, 2026
