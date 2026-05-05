Σαμπαλένκα: Κάποια στιγμή οι αθλητές θα μποϊκοτάρουμε τα Grand Slam για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας
Η Λευκορωσίδα τενίστρια, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στη συνέντευξη Τύπου για το Rome Open, επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει σε αθλητές και αθλήτριες για τα χρηματικά έπαθλα των τεσσάρων μεγάλων τουρνουά και την εκπροσώπηση που έχουν οι αθλητές
Μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν και έγινε γνωστά τα χρηματικά έπαθλα που θα μοιράσει φέτος το Roland Garros, υπήρχε ένα κύμα απογοήτευσης (έως και οργής) στα κορυφαία ονόματα του τένις...
«Εκφράζουμε τη συλλογική μας απογοήτευση», ανέφεραν με κοινή δήλωση τους ορισμένοι εξ αυτών (συμπεριλαμβανομένων των Σαμπαλένκα, Σίνερ, Αλκαράθ και Γκοφ)και συμπλήρωσαν με νόημα: «Το Roland Garros οδεύει προς έσοδα-ρεκόρ, οι παίκτες λαμβάνουν ένα φθίνον μερίδιο της αξίας που οι ίδιοι βοηθούν να δημιουργηθεί».
Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για την αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα και κυρίως τα ποσά που μοιράζονται στους αθλητές αναλογικά με τα έσοδα που έχουν τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open), χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη.
Σήμερα όμως, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το τουρνουά Open της Ρώμης, προέκυψε η προσωπική τοποθέτηση-πρόβλεψη της Αρίνας Σαμπαλένκα η οποία μεταξύ άλλων τόνισε: «Χωρίς εμάς δεν θα υπήρχε τουρνουά και δεν θα υπήρχε αυτό το θέαμα. Νιώθω ότι σίγουρα αξίζουμε να μας καταβάλλεται μεγαλύτερο ποσοστό.
Κάποια στιγμή εμείς οι αθλητές θα κάνουμε μποϊκοτάζ στα τέσσερα μεγάλα τουρνουά. Αισθάνομαι ότι αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος για να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας»,
Η 28χρονη Λευκορωσίδα συνέχισε λέγοντας. «Ας δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Αν χρειαστεί μποϊκοτάζ από τους παίκτες... Πιστεύω ότι στις μέρες μας, εμείς τα κορίτσια μπορούμε εύκολα να ενωθούμε και να το κάνουμε αυτό, γιατί ορισμένα πράγματα θεωρώ ότι είναι πραγματικά άδικα για τους παίκτες».
Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του Roland Garros για το 2026 είναι αυξημένο κατά 9,5% σε σχέση με το 2025, φτάνοντας τα 61,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 15% των προβλεπόμενων εσόδων του τουρνουά, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αθλητών, οι οποίοι διεκδικούν σχεδόν τα διπλάσια από τα Grand Slan
Συγκριτικά:
Να σημειώσουμε ότι τα κοινά τουρνουά των ATP και WTA Tour αποδίδουν το 22% των εσόδων στους παίκτες, ενώ σε επαγγελματικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ (NFL, NBA, MLB), οι παίκτες λαμβάνουν σχεδόν το 50% των εσόδων της λίγκας.
Η ψύχραιμη Σβιόντεκ
Από την πλευρά η Ίγκα Σβιόντεκ (Νο. 3 στον κόσμο) εμφανίστηκε πολύ πιο συγκαταβατική και γενικά θέλησε να αποφύγει τις ακραίες τοποθετήσεις (όπως χαρακτήρισε ένα πιθανό μποϊκοτάζ) με την τενίστρια από την Πολωνία να αναφέρει: «Η αύξηση των χρηματικών επάθλων δεν είναι ακριβώς αυτή που θέλαμε, επειδή το ποσοστό επί των εσόδων μειώνεται. Είναι σημαντικό να υπάρχει ξεκάθαρη επικοινωνία με τα διοικητικά όργανα, ώστε να υπάρχει χώρος για διάλογο και διαπραγμάτευση. Πριν από το Roland Garros, θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση για να συζητηθεί και αυτό το θέμα.
Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πολλή συζήτηση μεταξύ των παικτριών του Top 20 σχετικά με τα χρηματικά έπαθλα και την κατάσταση που σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μετά τον Covid, έχει προκύψει επίσης μια σύγχυση όσον αφορά την παγκόσμια κατάταξη (rankings). Είμαστε έτοιμες να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, αλλά το μποϊκοτάζ ενός τουρνουά θα ήταν μια ακραία επιλογή. Υπάρχουν ευφυείς παίκτριες στο διοικητικό συμβούλιο, όπως η Τζέσικα Πεγκούλα και είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε τέτοιες προσωπικότητες ως σημείο αναφοράς».
