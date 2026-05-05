Γκουαρδιόλα: Ο τίτλος είναι πλέον στα χέρια της Άρσεναλ
Η Άρσεναλ είναι πλέον στο +5 από την Σίτι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν τρέφει αυταπάτες για το πρωτάθλημα
Η Μάντσεστερ Σίτι έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς «Hill Dickinson Stadium» απέναντι στην Έβερτον, στο τελευταίο παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της Premier League, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει τα «Ζαχαρωτά» (3-3). Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να της κοστίσει τον τίτλο, στη μάχη που δίνει με την Άρσεναλ.
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μάλιστα κατάφερε μόλις στις καθυστερήσεις ν' αποφύγει την ήττα. Η Σίτι έμεινε πλέον στο -5 από τους «κανονιέρηδες», έχοντας έναν αγώνα λιγότερο, χωρίς όμως να ελέγχει πια απόλυτα την κατάσταση στη διεκδίκηση του εφετινού τίτλου.
Ο Καταλανός κόουτς ήταν σαφής: «Ο τίτλος πλέον είναι στα χέρια της Άρσεναλ. Ένας βαθμός βέβαια είναι καλύτερος από το να μην έχουμε κανέναν βαθμό, αλλά θα ήταν καλύτερο να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Πολλά πράγματα συνέβησαν, η δυσκολία του αντιπάλου, ο απίστευτα επιθετικός τρόπος που έπαιξε, πολλά... Ο τίτλος ήταν στα χέρια μας και στα χέρια της Άρσεναλ πριν από τον αγώνα, πλέον όμως δεν είναι στα δικά μας χέρια μας. Έχουμε την Μπρέντφορντ το Σάββατο, συνεχίζουμε και θα δούμε τι θα συμβεί».
