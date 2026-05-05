Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Premier League, Έβερτον - Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Γκέλα τίτλου για τους «πολίτες», δείτε τα γκολ
Premier League, Έβερτον - Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Γκέλα τίτλου για τους «πολίτες», δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προηγήθηκε, βρέθηκε να χάνει 3-1, αλλά έσωσε τον βαθμό στις καθυστερήσεις με τον Ντοκού
Η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε με τη... φωτιά, «ζεματίστηκε», αλλά στο τέλος δεν... κάηκε ολοκληρωτικά στο "Hill Dickinson Stadium" απέναντι στην Έβερτον, στο τελευταίο παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της Premier League, καθώς κατάφερε τουλάχιστον να «σώσει» στις καθυστερήσεις τον ένα βαθμό με το τελικό 3-3. Σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να της κοστίσει, όμως τον τίτλο, στη μάχη σώμα με σώμα που δίνει με την Άρσεναλ.
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έλεγξε το παιχνίδι, βρήκε το γκολ που ζητούσε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντοκού (43'), όμως από εκεί και πέρα σταμάτησε να... παίζει. Και η γενναία Έβερτον του δευτέρου ημιχρόνου «χτύπησε» αλύπητα τη Σίτι στις αντεπιθέσεις, βρίσκοντας τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά (!) με τους Μπάρι (68', 81', είχε περάσει αλλαγή στο 64') και Ο'Μπράιαν (73').
Οι «πολίτες» μείωσαν αμέσως με τον Χάαλαντ (83') σε 3-2 και στο 90'+7 κατάφεραν να «κλέψουν» τον ένα βαθμό με άλλο ένα γκολ του Ντοκού. Η Σίτι έμεινε πλέον στο -5 από τους «κανονιέρηδες», έχοντας έναν αγώνα λιγότερο χωρίς όμως να ελέγχει πια απόλυτα την κατάσταση στη διεκδίκηση του εφετινού τίτλου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:
Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8' Σταχ, 52' Οκαφόρ, 56' Κάλβερτ-Λιούιν - 71' Τσαουνά)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)
Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1 (12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)
Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1 (54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)
Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10' αυτ. Λέρμα, 30' Κρουπί, 77' Ράγιαν)
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2 (6' Κούνια, 14' Σέσκο, 77' Μέινο - 47' Σομποσλάι, 56' Χάκπο)
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έλεγξε το παιχνίδι, βρήκε το γκολ που ζητούσε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντοκού (43'), όμως από εκεί και πέρα σταμάτησε να... παίζει. Και η γενναία Έβερτον του δευτέρου ημιχρόνου «χτύπησε» αλύπητα τη Σίτι στις αντεπιθέσεις, βρίσκοντας τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά (!) με τους Μπάρι (68', 81', είχε περάσει αλλαγή στο 64') και Ο'Μπράιαν (73').
Οι «πολίτες» μείωσαν αμέσως με τον Χάαλαντ (83') σε 3-2 και στο 90'+7 κατάφεραν να «κλέψουν» τον ένα βαθμό με άλλο ένα γκολ του Ντοκού. Η Σίτι έμεινε πλέον στο -5 από τους «κανονιέρηδες», έχοντας έναν αγώνα λιγότερο χωρίς όμως να ελέγχει πια απόλυτα την κατάσταση στη διεκδίκηση του εφετινού τίτλου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:
Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8' Σταχ, 52' Οκαφόρ, 56' Κάλβερτ-Λιούιν - 71' Τσαουνά)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)
Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1 (12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)
Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1 (54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)
Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10' αυτ. Λέρμα, 30' Κρουπί, 77' Ράγιαν)
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2 (6' Κούνια, 14' Σέσκο, 77' Μέινο - 47' Σομποσλάι, 56' Χάκπο)
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2 (90+6΄ Μπουεντιά - 12΄ Γκάλαχερ, 25΄ Ρισάρλισον)
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3 (90'+3' Ζοάο Πέδρο - 2', 52' Αβονίγι, 18' πέν. Ιγκόρ Ζεσούς)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 3-3 (68', 81' Μπάρι, 73' Ο'Μπράιαν - 43', 90'+7' Ντοκού, 83' Χάαλαντ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)
Άρσεναλ 76 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 64
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπόρνμουθ 52
Μπρέντφορντ 51
Μπράιτον 50
Τσέλσι 48
Έβερτον 48
Φούλαμ 48
Σάντερλαντ 47
Νιούκαστλ 45
Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.
Λιντς 43
Νότιγχαμ Φόρεστ 42
Τότεναμ 37
--------------------
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3 (90'+3' Ζοάο Πέδρο - 2', 52' Αβονίγι, 18' πέν. Ιγκόρ Ζεσούς)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 3-3 (68', 81' Μπάρι, 73' Ο'Μπράιαν - 43', 90'+7' Ντοκού, 83' Χάαλαντ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)
Άρσεναλ 76 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 64
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπόρνμουθ 52
Μπρέντφορντ 51
Μπράιτον 50
Τσέλσι 48
Έβερτον 48
Φούλαμ 48
Σάντερλαντ 47
Νιούκαστλ 45
Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.
Λιντς 43
Νότιγχαμ Φόρεστ 42
Τότεναμ 37
--------------------
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα