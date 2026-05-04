Απίστευτο σκηνικό στο Καζακστάν: Οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας φτάνουν στο γήπεδο πάνω σε άλογα, δείτε βίντεο
SPORTS
Καζακστάν Οπαδοί Ποδόσφαιρο Άλογα

Απίστευτο σκηνικό στο Καζακστάν: Οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας φτάνουν στο γήπεδο πάνω σε άλογα, δείτε βίντεο

Φορώντας παραδοσιακές στολές και καπέλα με τα σύμβολα της FC Ordabasy συνοδεύουν μαζί με πολλές μηχανές και πλήθος κόσμου το πούλμαν της ομάδας εκφράζοντας την υποστήριξή τους

Απίστευτο σκηνικό στο Καζακστάν: Οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας φτάνουν στο γήπεδο πάνω σε άλογα, δείτε βίντεο
Μία πρωτότυπη και ταυτόχρονα εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν την Κυριακή (3/5) στο Σιμκέντ δύο οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας του Καζακστάν, FC Ordabasy, λίγο πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη FC Aktobe, καθώς έφτασαν στο γήπεδο πάνω σε άλογα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο σύλλογος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αυτοί οι δύο οπαδοί φορώντας παραδοσιακές στολές και καπέλα με τα σύμβολα της  FC Ordabasy συνοδεύουν μαζί με πολλές μηχανές και πλήθος κόσμου το πούλμαν της ομάδας εκφράζοντας την υποστήριξή τους.


Οι οπαδοί άναψαν καπνογόνα στα χρώματα του συλλόγου και ύψωσαν σημαίες με το λογότυπο της Ordabasy δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο, Kazhimukan Munaitpasov.

Τα σκηνικά πριν από τον αγώνα έγιναν γρήγορα viral με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες στα social media να συγκρίνουν την ατμόσφαιρα στο Σιμκέντ με παρόμοια σκηνικά που παρατηρούνται σε αγώνες ανάμεσα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ενώ χαρακτήρισαν την πόλη ως πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου.


Κλείσιμο
«Αυτό είναι το αποκορύφωμα», «Το Σιμκέντ είναι πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου», «Αυτή είναι η πρώτη ομάδα οπαδών στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ του Καζακστάν που κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο», είναι μερικά από τα σχόλια που έγραψαν οι χρήστες στο διαδίκτυο.

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης