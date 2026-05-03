ΑΣ Παπάγου - Βίκος Ιωαννίνων 72-87: Στη Basket League για πρώτη φορά στην ιστορία τους οι Ηπειρώτες, δείτε βίντεο
Η ομάδα των Ιωαννίνων επικράτησε του Παπάγου στον τελικό της Elite League που διεξήχθη στη Λευκάδα και ακολούθησε τη Δόξα Λευκάδα στη Basket League της νέας περιόδου
Ο Βίκος Ιωαννίνων και η Ήπειρος για πρώτη φορά στην Basket League.
Τα «Γεράκια» επικράτησαν του Παπάγου στον τελικό του Final 4 της Elite League στη Λευκάδα με 87-72 και πήραν το δεύτερο «εισιτήριο» ανόδου στη μεγάλη κατηγορία, ακολουθώντας την πρωταθλήτρια Δόξα Λευκάδας, σε μια γιορτή του μπάσκετ στο κατάμεστο ΔΑΚ του νησιού των Επτανήσων.
Οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Παπάγου να έχει πολυπροσωπία στην επίθεση και τους Φalcons να βασίζονται αρχικά στους Τζόουνς-Άντερσον, περνώντας και την μπάλα χαμηλά με τον Καμπερίδη (13-12 στο 6′).
Το δίδυμο των Μαστρογιαννόπουλου και Καμπερίδη ήταν εκείνο, που με τη συνεργασία του βοήθησε τους Ηπειρώτες να ξεφύγουν, τελειώνοντας την πρώτη περίοδο στο +7 (16-23).
Οι «Στρατηγοί» έμειναν σε κοντινή επαφή με το σκορ χάρη κυρίως στο μακρινό τους σουτ, καταφέρνοντας σε αλλεπάλληλες περιπτώσεις να μειώσουν στο καλάθι, με τελευταία το 31-33 στα 2.5 λεπτά για το ημίχρονο χάρη σε λέι απ του Μαλέλη.
Ο Μαστρογιαννόπουλος ανέλαβε δράση και τα «Γεράκια» θα έπαιρναν και πάλι απόσταση με ένα επιμέρους 3-11, που έκλεισε το ημίχρονο σε διψήφια διαφορά υπέρ τους (34-44).
Με ένα σερί 5-0 των Ντιμανότσι μαι Μπιλάλη, ο Παπάγου επιχείρησε να ξεκινήσει την επιστροφή του στις αρχές της τρίτης περιόδου (39-44 στο 21′), όμως κάπου εκεί άρχισε να ανοίγει η… βεντάλια του σκοραρίσματος για τους παίκτες του Θανάση Γιαπλέ, με τον Άντερσον να παίρνει σειρά και να αυξάνει τη διαφορά στους 11 πόντους (44-55 στο 27′).
Τα μακρινά σουτ των παικτών του Φώτη Καρακώστα τους κράτησαν στη διεκδίκηση του αγώνα, με τον Καραμαλέγκο με λέι απ στον αιφνιδιασμό να σημειώνει το 52-59 του δεκαλέπτου.
Ο Vikos έκανε καλύτερο ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο, με τον Γράβα, τον Αρνόκουρο και τον Τζόουνς να μπαίνουν επίσης στην «εξίσωση», με αποτέλεσμα η απόσταση να βρεθεί στους 20 πόντους στο τετράλεπτο για την εκπνοή (59-79).
Ο Παπάγου συνέχισε να παλεύει, όμως το σκηνικό δεν άλλαξε και η άνοδος «σφραγίστηκε» για τους Ηπειρώτες με 72-87.
Διαιτητές: Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Ξυλάς
Δεκάλεπτα: 16-23, 34-44, 52-59, 72-87
Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 3 (1), Μπιλάλης 8 (2), Άντερτον 16, Μερμίγκης 4 (1), Δενδρινός 1, Μαλέλης 13 (3), Σκούρτης, Ντιμανότσι 6, Ματσάγγος 7 (1), Καραμαλέγκος 14 (2), Χουγκάζ, Μπαρμπαγιάννης
Vikos Φalcons (Γαιπλές): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 21 (2), Γράβας 13 (1), Διαμαντάκος 7, Καμπερίδης 9 (1), Τσούκας 4 (1), Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 21 (2)
Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.
