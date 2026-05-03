Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟ, αλλά είναι στο +6, ο ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό και πέρασε ξανά δεύτερος, δείτε τα γκολ
Η Ένωση αν και με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 18' έμεινε στο 0-0 με τον μαχητικό Παναθηναϊκό - Στο -6 από την ΑΕΚ βρίσκονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με τους ασπρόμαυρους να παίρνουν οξυγόνο με τη νίκη τους στη Τούμπα, αποκτώντας το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με τους ερυθρόλευκους
Η ΑΕΚ έπαιξε για 75 λεπτά με παίκτη παραπάνω στη Λεωφόρο, αλλά έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό και θεωρητικά η μάχη του τίτλου απέκτησε ξανά ένα κάποιο ενδιαφέρον, την ίδια ώρα που οι πράσινοι και μαθηματικά είναι οριστικά στην 4η θέση και θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια στις 23 Ιουλίου από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Στη μάχη της 2ης θέσης είχαμε νέα ανατροπή, με τον ΠΑΟΚ να θυμάται μετά από 49 ημέρες τη γεύση της νίκης, καθώς επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι, αλλά ο Δικέφαλος εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη που έκαναν και πήρε μια νίκη ουσίας και ψυχολογίας.
Η Ένωση παραμένει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Stoiximan Super League 1 και μπορεί να τον πανηγυρίσει την επόμενη εβδομάδα εφόσον προκύψει το εξής σενάριο: να κερδίσουν οι παίκτες του Νίκολιτς τον Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη να λήξει ισόπαλο.
Εφόσον όμως προκύψει νικητής στο Φάληρο, τότε η ομάδα που θα πάρει τους τρεις βαθμούς θα είναι και η μοναδική απειλή για την ΑΕΚ.
Στο γκρουπ για τις θέσεις 5-8 οι αγώνες του οποίου δεν έχουν κανένα νόημα πλέον μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, ο Άρης πήρε τη νίκη γοήτρου στην έδρα των Κυπελλούχων, αλλά πρώτος παραμένει ο Λεβαδειακός που ξέσπασε επικρατώντας με 5-2 του Βόλου.
Τέλος η μάχη της παραμονής έχει πάρει φωτιά με την Λάρισα να χάνει έδαφος καθώς είναι στο -3 από τους Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης.
Play off (1-4)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0
Η Ένωση γνώριζε μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού ότι με δικό της τρίποντο στην έδρα του Παναθηναϊκού θα ξέφευγε στο +8 από τους δύο διώκτες της και όταν στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ερνάντεθ αποβλήθηκε (2η αποβολή του Ισπανού σε δύο μήνες καθώς είχε δει κόκκινη κάρτα και στον επαναληπτικό με την Πλζεν) όλα έδειχναν να κυλούν ιδανικά για τους κιτρινόμαυρους που είχαν μπει καλύτερα στο ματς.
Αν και δεν δημιούργησε κάποια κλασική ευκαιρία, κυκλοφορούσε καλύτερα τη μπάλα, είχε τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις κι από ένα κλέψιμο του Πινέδα στο 20' ήρθε η αποβολή του Ερνάντεθ για την ανατροπή του Ζίνι. Από το φάουλ και το δεύτερο σουτ του Κοϊτά η μπάλα χτύπησε σε σώματα και κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 30' ο Λαφόν έδιωξε την κεφαλιά του Μουκουντί.
Όσο περνούσε η ώρα όμως οι πράσινοι έδειχναν καλύτερα αντανακλαστικά, απείλησαν στο 39' με τον Κυριακόπουλο και στο δεύτερο ημίχρονο μετά την τεράστια ευκαιρία του Βάργκα στο 55' και το σουτ του Ζοάο Μάριο στο 62' (τα έβγαλε ο Λαφόν) είχαν τις καλύτερες φάσεις. Στο 84' ο Στρακόσια έβγαλε ενστικτωδώς το τρομερό σουτ του Τσέριν και στην τελευταία ευκαιρία του αγώνα στο 90'+1' ο Μπακασέτας με το μυτάκι πέρασε τη μπάλα κάτω από τον Στρακόσια, αλλά και δίπλα από το δοκάρι.
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1
Ασπρόμαυροι και ερυθρόλευκοι έπαιζαν τα ρέστα τους στη μάχη της 2ης θέσης (που δίνει και το εισιτήριο για το Champions League) και οι φιλοξενούμενοι θεωρητικά τις τελευταίες τους ελπίδες για τον τίτλο, όμως η μπίλια στη ρουλέτα της Τούμπας έκατσε στο... ασπρόμαυρο.
Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή (54%-46%) είχε περισσότερες τελικές (16-7) και πιο καθαρές ευκαιρίες, όμως ο ευρισκόμενος υπό καθεστώς μεγάλης πίεσης ΠΑΟΚ (αγνοούσε τη νίκη από τις 15 Μαρτίου και την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου) είχε την ουσία και πήρε ένα τρίποντο που τον φέρνει ξανά στη 2η θέση (δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League).
Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν στο ματς με το μαχαίρι στα δόντια, έχοντας ευκαιρία στα 30 δευτερόλεπτα (κλέψιμο ψηλά), συνολικά τρεις τελικές έως το 6', αλλά το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στην πρώτη τους ευκαιρία. Από το κόρνερ, ο Τζολάκης έδιωξε το σουτ του Μιχαηλίδης, αλλά ο Γερεμέγιεφ από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι ασπρόμαυροι αναθάρρησαν λίγο με το γκολ, έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Γερεμέγιεφ στο 23' τον οποίο νίκησε ο Τζολάκης και στο 29' το νέο κλέψιμο του Ολυμπιακού έφερε την ισοφάριση. Ο Τσικίνιο έκανε τη σέντρα πάρε-βάλε στον Ελ Κααμπί με τον Μαροκινό να ισοφαρίζει.
Οι Πειραιώτες ανέκτησαν τον έλεγχο του αγώνα, ξεκίνησαν και το Β' ημίχρονο καλύτερα με τον Ρέτσο να αστοχεί στην κεφαλιά από τη μικρή περιοχή στο 51' και στο 54' ήρθε το 2-1. Ο Ντέλιας, όχι απλά κράτησε τη μπάλα, αλλά ακινητοποίησε τρεις ερυθρόλευκους, την έσπασε στον Ζίβκοβιτς που με τρομερό πλασέ έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Τσικίνιο γύρισε, έκανε το σουτ κι ο Παβλένκα με το ανάποδο χέρι έκανε την επέμβαση του αγώνα και σα να μην έφτανε αυτό, στο 65' η μαγική μπαλιά του Κωνσταντέλια με το εξωτερικό και η ασίστ του Ζίβκοβιτς έφερε το εύκολο γκολ του Γερεμέγιεφ. Αυτή ήταν η χαριστική βολή για τον Ολυμπιακό που όσο κι αν έψαξε δεν βρήκε το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο ματς...
Η βαθμολογία (Σε 29 αγώνες)
1. ΑΕΚ 67
2. ΠΑΟΚ 61
3. Ολυμπιακός 61
4. Παναθηναϊκός 51
Η επόμενη (3η) αγωνιστική (3/5)
19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
19:30 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Play off (5-8)
ΟΦΗ - Άρης 0-2
Με την κούπα του Κυπέλλου στα επiσημα του Παγκρήτιου, ο ΟΦΗ ήθελε να γιορτάσει ξανά με τον κόσμο του, αλλά ο Άρης αποδείχθηκε ότι είχε μεγαλύτερο κίνητρο και χτυπώντας στην αρχή και στο τέλος του αγώνα πήρε τη νίκη γοήτρου (καθώς η 5η θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο).
Ο Άρης στην πρώτη φάση που έκανε στο ματς βρήκε το γκολ από τον Ντούντου, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Λίλο στο 11' για το 0-1. Ο Βραζιλιάνος γενικά ήταν πηγή κινδύνων για τους Κρητικούς, με τον ΟΦΗ να βγάζει αντίδραση μετά το 30' έχοντας κάποιες καλές στιγμές.
Η πιο μεγάλη ευκαιρία των Κυπελλούχων για την ισοφάριση ήρθε στο 60' όταν ο Φούντας είδε το πλασέ του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Από κει και πέρα οι κίτρινοι έκλεισαν καλά τους διαδρόμους και στο 86' ο Γιαννιώτας με εξαιρετικό πλασέ από την περιοχή διαμόρφωσε το 0-2.
Λεβαδειακός - Βόλος 5-2
Επτά γκολ, τα τρία με πέναλτι, μία αποβολή, ορισμένες εντυπωσιακές επεμβάσεις και αρκετά καλός ρυθμός... Το άγχος έλειπε από το Δημοτικό Στάδιο της Λειβαδιάς καθώς πλέον τα play off για τις θέσεις δεν έχουν νόημα (αφού ο ΟΦΗ πήρε το Κύπελλο) και ο Λεβαδειακός επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περιόδου φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη.
Ο Βόλος απείλησε πρώτος με τον Ανάκερ να κάνει σπουδαία επέμβαση στο 16', με τον Λεβαδειακό να απαντά και στο 21' ο Όζμπολτ να ανοίγει το σκορ, ενώ στο 32' από το λάθος του Μορέιρα ο Παλάσιος στην κενή εστία πέτυχε το 2-0.
Στο 2ο ημίχρονο ο Βόλος βγήκε μπροστά και οι γηπεδούχοι βρήκαν χώρους, αλλά τα τρία γκολ που πέτυχαν ήρθαν από την άσπρη βούλα. Αρχικά ο Οζέγκοβιτς ευστόχησε στο 56' για να ακολουθήσει ο Βήχος στο 74'. Οι Θεσσαλοί με δύο γκολ του Κύρκου στο 82' και το 90' μάζεψαν κάπως την έκταση του σκορ, ωστόσο το 90'+2' ο Φίλων κέρδισε 2ο πέναλτι και την αποβολή του Λυκουρίνου με τον Λιάγκα να διαμορφώνει το τελικό 5-2.
Play off (3η αγωνιστική)
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2
ΟΦΗ-Άρης 0-2
Bαθμολογία (3η αγωνιστική)
5. Λεβαδειακός 25
6. Άρης 22
7. ΟΦΗ 20
8. Βόλος 17
Η επόμενη αγωνιστική (4η)
17:00 Άρης-ΟΦΗ
17:00 Βόλος-Λεβαδειακός
Play out (9-14)
Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1
Ένα πέναλτι έκρινε τα πάντα σ' ένα ανιαρό παιχνίδι που διεξήχθη στο Αγρίνιο.
Οι δύο ομάδες έμειναν στο χορτάρι για περισσότερα από 100 λεπτά αλλά δεν πρόσφεραν θέαμα και γκολ στους θεατές που προτίμησαν να σπαταλήσουν το απόγευμα του Σαββάτου τους στο γήπεδο.
Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε στο 62'. Ο Πόμπο έστειλε την μπάλα στον Αντόνισε εκείνος με τακουνάκι την πέρασε στον Μπένι ο οποίος μετά από μαρκάρισμα του Σιέλη έπεσε στο χορτάρι. Μετά από παρέμβαση του VAR ο Παπαπέτρου (είχε δείξει αρχικά κόρνερ) έδωσε πέναλτι και ο Πόμπο ευστόχησε στο 64'.
Στο 90' ο Ταβάρες είχε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να αποκρούει και στη συνέχεια το σουτ του Θεοδωρίδη πέρασε ελάχιστα άουτ.
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1
Βαθμός παραμονής στη μεγάλη κατηγορία μπορεί να αποδειχτεί σε λίγες εβδομάδες αυτός που πήρε ο Πανσερραϊκός κόντρα στην ΑΕΛ με πέναλτι του Νίκου Καρέλη στις καθυστερήσεις του αγώνα.
O πρώην διεθνής επιθετικός βρήκε δίχτυα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+9' και κράτησε το +3 από την ΑΕΛ. Στο 90+4'
από γέμισμα του Τιναλίνι στην περιοχή της ΑΕΛ, ο Ιβάν Μασόν έδιωξε με το κεφάλι, αλλά η μπάλα βρήκε στο σηκωμένο χέρι του Ηλιάδη.
Ο Μασόν αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα, ο Φωτιάς κλήθηκε στο VAR αλλά η απόφαση για το πέναλτι δεν άλλαξε. Ο Καρέλης πήρε φόρα, ο Βενετικίδης έπεσε σωστά αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.
Η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με φοβερό σουτ με το αριστερό του Τούπτα με τον Τιναλίνι να μην μπορεί να αντιδράσει.
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 4-2
Έξι γκολ, ωραίες φάσεις και τρίποντο ελπίδας για τους Αρκάδες που ήταν αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια και στο 47' προηγήθηκαν με 4-0 των Περιστεριωτών.
Ο Κετού άνοιξε το σκορ στο 10', ο Ατρόμητος έβαλε πίεση αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Αντίθετα μέσα σε πέντε λεπτά (34'-39') δέχτηκε άλλα δύο. Ο Τσιγγάρας έκανε χέρι, ο Πολυχρόνης μέσω VAR έδωσε πέναλτι και ο Μπαρτόλο έγραψε το 2-0 στο 34'. Στο 39' ο Άλχο μετά από σουτ του Μακέντα και απόκρουση του Γκουγκεσασβίλι σούταρε από κοντά για το 3-0.
Στην έναρξη του 2ου μέρους και συγκεκριμένα στο 47' ο Αλμύρας σκόραρε για το 4-0 και απλά στα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος με κεφαλιά του Τζοβάρα (83') και δυνατό σουτ του Τσούμπερ (85΄) μείωσε σε 4-2.
Playouts (6η)
Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 4-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 32 αγώνες)
1. Ατρόμητος 40
2. Κηφισιά 34
3. Παναιτωλικός 31
4. Πανσερραϊκός 28
5. Αστέρας Τρίπολης 28
6. ΑΕΛ 25
Η επόμενη αγωνιστική (7η)
16:00 Πανσερραϊκός - Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης
19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός
