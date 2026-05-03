Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟ, αλλά είναι στο +6, ο ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό και πέρασε ξανά δεύτερος, δείτε τα γκολ

1. ΑΕΚ 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51

19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

19:30 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Play off (5-8)

Play out (9-14)

Ένα πέναλτι έκρινε τα πάντα σ' ένα ανιαρό παιχνίδι που διεξήχθη στο Αγρίνιο.

Οι δύο ομάδες έμειναν στο χορτάρι για περισσότερα από 100 λεπτά αλλά δεν πρόσφεραν θέαμα και γκολ στους θεατές που προτίμησαν να σπαταλήσουν το απόγευμα του Σαββάτου τους στο γήπεδο.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε στο 62'. Ο Πόμπο έστειλε την μπάλα στον Αντόνισε εκείνος με τακουνάκι την πέρασε στον Μπένι ο οποίος μετά από μαρκάρισμα του Σιέλη έπεσε στο χορτάρι. Μετά από παρέμβαση του VAR ο Παπαπέτρου (είχε δείξει αρχικά κόρνερ) έδωσε πέναλτι και ο Πόμπο ευστόχησε στο 64'.

Στο 90' ο Ταβάρες είχε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να αποκρούει και στη συνέχεια το σουτ του Θεοδωρίδη πέρασε ελάχιστα άουτ.

Βαθμός παραμονής στη μεγάλη κατηγορία μπορεί να αποδειχτεί σε λίγες εβδομάδες αυτός που πήρε ο Πανσερραϊκός κόντρα στην ΑΕΛ με πέναλτι του Νίκου Καρέλη στις καθυστερήσεις του αγώνα.

O πρώην διεθνής επιθετικός βρήκε δίχτυα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+9' και κράτησε το +3 από την ΑΕΛ. Στο 90+4'

από γέμισμα του Τιναλίνι στην περιοχή της ΑΕΛ, ο Ιβάν Μασόν έδιωξε με το κεφάλι, αλλά η μπάλα βρήκε στο σηκωμένο χέρι του Ηλιάδη.

Ο Μασόν αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα, ο Φωτιάς κλήθηκε στο VAR αλλά η απόφαση για το πέναλτι δεν άλλαξε. Ο Καρέλης πήρε φόρα, ο Βενετικίδης έπεσε σωστά αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με φοβερό σουτ με το αριστερό του Τούπτα με τον Τιναλίνι να μην μπορεί να αντιδράσει.

Έξι γκολ, ωραίες φάσεις και τρίποντο ελπίδας για τους Αρκάδες που ήταν αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια και στο 47' προηγήθηκαν με 4-0 των Περιστεριωτών.

Ο Κετού άνοιξε το σκορ στο 10', ο Ατρόμητος έβαλε πίεση αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Αντίθετα μέσα σε πέντε λεπτά (34'-39') δέχτηκε άλλα δύο. Ο Τσιγγάρας έκανε χέρι, ο Πολυχρόνης μέσω VAR έδωσε πέναλτι και ο Μπαρτόλο έγραψε το 2-0 στο 34'. Στο 39' ο Άλχο μετά από σουτ του Μακέντα και απόκρουση του Γκουγκεσασβίλι σούταρε από κοντά για το 3-0.

Στην έναρξη του 2ου μέρους και συγκεκριμένα στο 47' ο Αλμύρας σκόραρε για το 4-0 και απλά στα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος με κεφαλιά του Τζοβάρα (83') και δυνατό σουτ του Τσούμπερ (85΄) μείωσε σε 4-2.

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 4-2

1. Ατρόμητος 40

2. Κηφισιά 34

3. Παναιτωλικός 31

4. Πανσερραϊκός 28

5. Αστέρας Τρίπολης 28

6. ΑΕΛ 25



Η επόμενη αγωνιστική (7η)

16:00 Πανσερραϊκός - Κηφισιά

17:00 ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης

19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός





Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή (54%-46%) είχε περισσότερες τελικές (16-7) και πιο καθαρές ευκαιρίες, όμως ο ευρισκόμενος υπό καθεστώς μεγάλης πίεσης ΠΑΟΚ (αγνοούσε τη νίκη από τις 15 Μαρτίου και την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου) είχε την ουσία και πήρε ένα τρίποντο που τον φέρνει ξανά στη 2η θέση (δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League).Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν στο ματς με το μαχαίρι στα δόντια, έχοντας ευκαιρία στα 30 δευτερόλεπτα (κλέψιμο ψηλά), συνολικά τρεις τελικές έως το 6', αλλά το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στην πρώτη τους ευκαιρία. Από το κόρνερ, ο Τζολάκης έδιωξε το σουτ του Μιχαηλίδης, αλλά ο Γερεμέγιεφ από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι ασπρόμαυροι αναθάρρησαν λίγο με το γκολ, έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Γερεμέγιεφ στο 23' τον οποίο νίκησε ο Τζολάκης και στο 29' το νέο κλέψιμο του Ολυμπιακού έφερε την ισοφάριση. Ο Τσικίνιο έκανε τη σέντρα πάρε-βάλε στον Ελ Κααμπί με τον Μαροκινό να ισοφαρίζει.Οι Πειραιώτες ανέκτησαν τον έλεγχο του αγώνα, ξεκίνησαν και το Β' ημίχρονο καλύτερα με τον Ρέτσο να αστοχεί στην κεφαλιά από τη μικρή περιοχή στο 51' και στο 54' ήρθε το 2-1. Ο Ντέλιας, όχι απλά κράτησε τη μπάλα, αλλά ακινητοποίησε τρεις ερυθρόλευκους, την έσπασε στον Ζίβκοβιτς που με τρομερό πλασέ έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του.Δέκα λεπτά αργότερα ο Τσικίνιο γύρισε, έκανε το σουτ κι ο Παβλένκα με το ανάποδο χέρι έκανε την επέμβαση του αγώνα και σα να μην έφτανε αυτό, στο 65' η μαγική μπαλιά του Κωνσταντέλια με το εξωτερικό και η ασίστ του Ζίβκοβιτς έφερε το εύκολο γκολ του Γερεμέγιεφ. Αυτή ήταν η χαριστική βολή για τον Ολυμπιακό που όσο κι αν έψαξε δεν βρήκε το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο ματς...Με την κούπα του Κυπέλλου στα επiσημα του Παγκρήτιου, ο ΟΦΗ ήθελε να γιορτάσει ξανά με τον κόσμο του, αλλά ο Άρης αποδείχθηκε ότι είχε μεγαλύτερο κίνητρο και χτυπώντας στην αρχή και στο τέλος του αγώνα πήρε τη νίκη γοήτρου (καθώς η 5η θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο).Ο Άρης στην πρώτη φάση που έκανε στο ματς βρήκε το γκολ από τον Ντούντου, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Λίλο στο 11' για το 0-1. Ο Βραζιλιάνος γενικά ήταν πηγή κινδύνων για τους Κρητικούς, με τον ΟΦΗ να βγάζει αντίδραση μετά το 30' έχοντας κάποιες καλές στιγμές.Η πιο μεγάλη ευκαιρία των Κυπελλούχων για την ισοφάριση ήρθε στο 60' όταν ο Φούντας είδε το πλασέ του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Από κει και πέρα οι κίτρινοι έκλεισαν καλά τους διαδρόμους και στο 86' ο Γιαννιώτας με εξαιρετικό πλασέ από την περιοχή διαμόρφωσε το 0-2.Επτά γκολ, τα τρία με πέναλτι, μία αποβολή, ορισμένες εντυπωσιακές επεμβάσεις και αρκετά καλός ρυθμός... Το άγχος έλειπε από το Δημοτικό Στάδιο της Λειβαδιάς καθώς πλέον τα play off για τις θέσεις δεν έχουν νόημα (αφού ο ΟΦΗ πήρε το Κύπελλο) και ο Λεβαδειακός επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περιόδου φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη.Ο Βόλος απείλησε πρώτος με τον Ανάκερ να κάνει σπουδαία επέμβαση στο 16', με τον Λεβαδειακό να απαντά και στο 21' ο Όζμπολτ να ανοίγει το σκορ, ενώ στο 32' από το λάθος του Μορέιρα ο Παλάσιος στην κενή εστία πέτυχε το 2-0.Στο 2ο ημίχρονο ο Βόλος βγήκε μπροστά και οι γηπεδούχοι βρήκαν χώρους, αλλά τα τρία γκολ που πέτυχαν ήρθαν από την άσπρη βούλα. Αρχικά ο Οζέγκοβιτς ευστόχησε στο 56' για να ακολουθήσει ο Βήχος στο 74'. Οι Θεσσαλοί με δύο γκολ του Κύρκου στο 82' και το 90' μάζεψαν κάπως την έκταση του σκορ, ωστόσο το 90'+2' ο Φίλων κέρδισε 2ο πέναλτι και την αποβολή του Λυκουρίνου με τον Λιάγκα να διαμορφώνει το τελικό 5-2.Λεβαδειακός-Βόλος 5-2ΟΦΗ-Άρης 0-25. Λεβαδειακός 256. Άρης 227. ΟΦΗ 208. Βόλος 1717:00 Άρης-ΟΦΗ17:00 Βόλος-Λεβαδειακός