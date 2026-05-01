Με buzzer beater του Παναγιώτου, η ΑΕΚ κέρδισε με break τον 1ο τελικό της Handball Premier, 33-32 τον Ολυμπιακό, βίντεο
ΑΕΚ Ολυμπιακός Handball Premier

Με buzzer beater του Παναγιώτου, η ΑΕΚ κέρδισε με break τον 1ο τελικό της Handball Premier, 33-32 τον Ολυμπιακό, βίντεο

Η ΑΕΚ επέστρεψε από το -8 και κέρδισε με γκολ του Παναγιώτου στο 59.54'

Με buzzer beater του Παναγιώτου, η ΑΕΚ κέρδισε με break τον 1ο τελικό της Handball Premier, 33-32 τον Ολυμπιακό, βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Handball Premier έκανε η ΑΕΚ

 Η Ένωση επικράτησε εκτός έδρας με 33-32 του Ολυμπιακού στον 1ο τελικό της σειράς με  buzzer beater του Δημήτρη Παναγιώτου στο 59.54'! 

Η ΑΕΚ ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 8 γκολ (26-18 στο 42') πέτυχε επική ανατροπή και πήρε τελικά τη νίκη μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού στην Ηλιούπολη.





Πλέον χρειάζεται άλλες δύο για να στεφτεί πρωταθλήτρια. Ο επόμενος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (19:000) στο Καματερό (κεκλεισμένων των θυρών).


Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-4, 8-8, 12-8, 15-11, 15-11, 17-13 (ημιχρ.), 22-15, 25-18, 26-22, 28-26, 31-29, 32-33.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο, Εσκαλόνα, Κουν 2, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 6, Τσαναξίδης 3, ίβιτς 1, Σουργκιέλ, Μάνθος 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 6.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιωτίδου 2, Μπάρος 3, Ραντόισιτς 1, Περίν 2, Αντωνιάδης, Τοριάνι 2, Κουκουλάς 5, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 4, Πεισότο 1, Στούμπερ 7, Ριμπέτ, Ματέους.
Διαιτητές: Νάσκος-Χαρίτσος. Παρατηρητές: Κατσίκης-Αντωνόπουλος. Δίλεπτα: 6-3. Πέναλτι: 4/5-0/0.
3 ΣΧΟΛΙΑ

