Μελέτης Ηλίας και Βίντα «διδάσκουν» την ιστορία της ΑΕΚ στο ευφάνταστο βίντεο για την ανανέωση του Κροάτη
Ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας ένωσε τις δυνάμεις του με τον Κροάτη της Ένωσης και πρωταγωνίστησαν σε ένα βίντεο-ποίημα για την ΑΕΚ
Μέσα σε μία αίθουσα γεμάτη μαθητές, με τον Μελέτη Ηλία σε ρόλο καθηγητή και τον Ντομαγκόϊ Βίντα σε ρόλο καλεσμένου-έκπληξη, γυρίστηκε ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικά μάθημα για την ιστορία της ΑΕΚ.
Γυρισμένο στο τμήμα Α21, όπου διδάσκεται το μάθημα του πολιτισμού, ο αγαπημένος και γνωστός για την αγάπη του προς την ΑΕΚ ηθοποιός, παίζει αυτή τη φορά τον ρόλο του δασκάλου. Απευθυνόμενους στους μικρούς μαθητές, αρχίζει ένα μικρό τεστ ερωτήσεων για να δει σε τι επίπεδο βρίσκονται οι... κιτρινόμαυρες γνώσεις τους.
Με στόχο να εμπεδώσουν την κληρονομιά του πολιτισμού της ΑΕΚ, ξεκινάνε οι ερωτήσεις:
Πότε ιδρύθηκε η ΑΕΚ... Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα... Ποιοι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα και ως προπονητές... Από πότε βρίσκεται ο Πέτρος Μάνταλος στην ΑΕΚ... ήταν κάποιες μόνο από τις ερωτήσεις που έκανε ο... δάσκαλος Ηλίας Μελέτης στα παιδιά, με τις απαντήσεις τους να είναι ολόσωστες.
Ωστόσο η τελευταία του ερώτηση φαίνεται να ζόρισε λίγο παραπάνω τους μικρούς φιλάθλους της Ένωσης, μιας και άρχισαν να σκέφτονται για αρκετή ώρα, για το ποιος παίκτης είναι η προσωπικότητα που επηρεάζει περισσότερο τους συμπαίκτες του στη φετινή ΑΕΚ.
Οι μαθητές αρχίζουν να προβληματίζονται, να κοιτάνε ο ένας τον άλλον και να ψάχνουν τη σωστή απάντηση.
Ωστόσο αυτή δίνεται με έναν τρόπο που τους αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό.
Ο Ντομαγκόι Βίντα κάνει την εμφάνιση του μέσα στην αίθουσα, ο Ηλίας Μελέτης χαμογελάει ενθουσιασμένος, ενώ οι μικροί μαθητές δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.
Ο Κροάτης περνάει από όλα τα θρανία και χαιρετάει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ενώ αμέσως μετά ξεκινάει ένα βίντεο με μία μικρή αναδρομή στις καλύτερες στιγμές του Βίντα με τη φανέλα της ΑΕΚ.
Μόλις η αναδρομή τελειώσει, η δράση επιστρέψει ξανά μέσα στην τάξη, με τον Μελέτη Ηλία να αντιλαμβάνεται έναν μαθητή με ακουστικά και να τον ρωτάει τι ακούει.
«Με αυτά που μας μαθαίνετε, τον ύμνο της ΑΕΚ ακούω...» λέει ο νεαρός μαθητής, με τον ηθοποιό να του δίνει τα συγχαρητήρια του.
Όταν το κουδούνι χτυπάει και όλοι οι μαθητές αποχωρούν, στην τάξη μένει μόνο ο Μελέτης Ηλίας με τον Βίντα, ο οποίος εμφανίζεται ως δια μαγείας να κάθεται σε ένα από τα θρανία και να χαμογελάει.
