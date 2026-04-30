Ο Κάρλος Αλκαράθ παρακολούθησε το ντεμπούτο του αδερφού του Χάιμε στο Open της Μαδρίτης
Ο Κάρλος Αλκαράθ παρακολούθησε το ντεμπούτο του αδερφού του Χάιμε στο Open της Μαδρίτης
Με νίκη συνοδεύτηκε η πρώτη εμφάνιση του 14χρονου Χάιμε Αλκαράθ στο τουρνουά της Μαδρίτης, όπου συμμετέχει στους αγώνες Κ16 – Όλη η οικογένεια βρέθηκε στις κερκίδες
Ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος αναρρώνει από τον τραυματισμό στον δεξιό του καρπό, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει σήμερα την παρθενική εμφάνιση του αδερφού του Χάιμε, στο Mutua Madrid Open K16.
Ο 14χρονος φαίνεται πως έχει κληρονομήσει το ταλέντο του αδερφού του μιας και επικράτησε με σχετική ευκολία επί του Πολ Μας με 6-3, 6-3, σ' έναν αγώνα που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Σύσσωμη η οικογένεια Αλκαράθ (ο πατέρας Κάρλος, η μητέρα τους Βιρτζίνια και ο θείος τους Τομάς Νογκέρα) βρέθηκε στις κερκίδες και απόλαυσε τον αγώνα του ταλαντούχου Χάιμε, ο οπoίος κέρδισε επάξια το χειροκρότημα όλων και φυσικά του αδερφού του Κάρλος.
Ο 14χρονος φαίνεται πως έχει κληρονομήσει το ταλέντο του αδερφού του μιας και επικράτησε με σχετική ευκολία επί του Πολ Μας με 6-3, 6-3, σ' έναν αγώνα που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
De Alcaraz a Alcaraz 🤝@carlosalcaraz | @ATPTour_ES | #MMOPEN pic.twitter.com/AJQRPnKKNo— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 30, 2026
Σύσσωμη η οικογένεια Αλκαράθ (ο πατέρας Κάρλος, η μητέρα τους Βιρτζίνια και ο θείος τους Τομάς Νογκέρα) βρέθηκε στις κερκίδες και απόλαυσε τον αγώνα του ταλαντούχου Χάιμε, ο οπoίος κέρδισε επάξια το χειροκρότημα όλων και φυσικά του αδερφού του Κάρλος.
Ο τελευταίος λόγω του προβλήματος στον καρπό του ολοκλήρωσε πρόωρα τη σεζόν στο χώμα και έτσι είχε τον χρόνο για να δει από κοντά τον Χάιμε.
Στα 14 του χρόνια, ο Χάιμε θέλει να αφοσιωθεί στο τένις και να ακολουθήσει τα βήματα του αδερφού του. Αντίπαλος του στους 8 θα είναι ο Ράφα Γκαρθία, από τη Βαλένθια που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
🎾 Carlos Alcaraz presencia el debut de su hermano Jaime en el @MutuaMadridOpen sub16. pic.twitter.com/HQfOTQVxaa— Germán R. Abril (@gerebit0) April 30, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
