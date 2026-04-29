Επίσημη η ανανέωση του Βίντα με την ΑΕΚ ως το 2027: «Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα στο γήπεδο» δήλωσε ο Κροάτης
«Μείνε εδώ, να είμαστε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, σε έναν νέο δρόμο που η ΑΕΚ ονειρεύεται και βαδίζει» είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον αρχηγό της Ενωσης
Για πέμπτη σεζόν στα κιτρινόμαυρα θα συνεχίσει ο Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος είχε φτάσει σε προφορική συμφωνία με την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του.
Πλέον είναι και επίσημο καθώς οι υπογραφές έπεσαν, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την παραμονή του Βίντα στην ομάδα ως το καλοκαίρι του 2027 και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του καθώς σήμερα ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός της Ένωσης κλείνει τα 37 του χρόνια. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ενός βίντεο στο οποίο συνομιλεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, με τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό και στο τέλος δίνουν τα χέρια για να προχωρήσουν μαζί.
Δείτε το βίντεο:
Συγκεκριμένα, ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε, απευθυνόμενος προς τον ποδοσφαιριστή: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ σήμερα, γιατί είσαι ένας από τους πυλώνες της ομάδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν εδώ, έδειξες το πάθος σου, την αφοσίωσή σου και έδειξες επίσης τις αξίες σου, όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος. Και ξέρεις, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν χρειαζόμαστε μόνο καλούς παίκτες, χρειαζόμαστε ανθρώπους και παίκτες που σέβονται την ιστορία μας, που έχουν αυτό το μαχητικό πνεύμα και που διαθέτουν την κατάλληλη, σχετική κουλτούρα. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας από τους εκλεκτούς, δηλαδή, ένας από τους αρχηγούς. Οπότε θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη στιγμή. Μείνε εδώ, να είμαστε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, σε έναν νέο δρόμο που η ΑΕΚ ονειρεύεται και βαδίζει».
Ο Κροάτης αμυντικός απάντησε: «Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και, επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που μπορώ να παραμείνω εδώ σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ. Και ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια και προτιμώ να μιλάω μέσα στο γήπεδο, οπότε θα είμαι σύντομος και θα πω ευχαριστώ για όλα και ξέρετε ότι θα δώσω τα πάντα, ό,τι μπορώ για αυτή την ομάδα, για αυτόν τον σύλλογο, μέσα στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και στην Αθήνα». Ο κ. Ηλιόπουλος ολοκλήρωσε τα λόγια του ως εξής: «Δεν σε χρειαζόμαστε απλώς, το αξίζεις και για εμάς είναι πολύ σημαντικό να είσαι μαζί μας».
Τη φετινή σεζόν ο Βίντα μετράει 19 συμμετοχές, καλύπτοντας όταν χρειαζόταν το κενό του Μουκουντί ή του Ρέλβας και αποτελώντας μια έμπειρη παρουσία τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στον πάγκο.
Ο Βίντα, ο οποίος βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, έχοντας κατακτήσει το νταμπλ στην πρώτη του χρονιά στην Ένωση και μετρώντας 122 συμμετοχές συνολικά, θα κλείσει πέντε σεζόν με τους κιτρινόμαυρους, αποτελώντας έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες της εξέδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια.
