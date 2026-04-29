Νίκος Οικονομόπουλος: Στήριξε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ χθες βράδυ και έδωσε σύνθημα για το 4ο Ευρωπαϊκό
Στο γήπεδο του Φαλήρου ήταν χθες ο γνωστός τραγουδιστής και πανηγύρισε την ευρεία νίκη των Πειραιωτών κόντρα στη Μονακό για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ
Ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι των playoffs, έχοντας εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας, υποδέχθηκε τη Μονακό στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στις πιο περίοπτες θέσεις του φαληρικού γηπέδου υπήρχε και μια... εκλεκτή παρουσία. Ο λόγος γίνεται για τον πασίγνωστο τραγουδιστή, Νίκο Οικονομόπουλο. Ο Έλληνας καλλιτέχνης, ουδέποτε έχει κρύψει τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και συχνά βρίσκεται στο γήπεδο για να στηρίξει τον σύλλογο του Πειραιά.
Όταν η κάμερα... εντόπισε τον Νίκο Οικονομόπουλο, εκείνος έδειξε τα τέσσερα δάχτυλά του θέλοντας έτσι να δώσει το σύνθημα για το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που προσπαθεί να κατακτήσει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια με τις διαδοχικές παρουσίες του στα Final 4.
Τρία ευρωπαϊκά τρόπαια έχουν οι Ερυθρόλευκοι και ο Οικονομόπουλος με τα τέσσερα δάχτυλα έδειξε πως ήρθε η ώρα για το... τέταρτο.
Μια «άποψη» που ταιριάζει πλήρως με τα κόκκινα μπλουζάκια που έχουν κατακλύσει το ΣΕΦ και το μότο τους: «All the Way».
🔴⚪ Ο Νίκος Οικονομόπουλος έστειλε μήνυμα από το ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό, δείχνοντας τα τέσσερα δάκτυλά του— SPORT24 (@sport24) April 28, 2026
4️⃣ Ο τραγουδιστής σήκωσε τα τέσσερα δάκτυλά του σαν να προμηνύει ότι έρχεται το 4ο ευρωπαϊκό των ερυθρόλευκων και έτσι να δίνει την δική του πρόβλεψη για τη φετινή… pic.twitter.com/pAx0t3VRXZ
