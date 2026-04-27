Νταμπλ για τον Μανωλά με τον Πανναξιακό: Μετά το πρωτάθλημα, κατέκτησαν και το Κύπελλο Κυκλάδων
Στα πέναλτι με 7-6 επικράτησε της ΑΕ Μυκόνου η ομάδα του πρώην άσου του Ολυμπιακού, της Ρόμα, της Νάπολι και της ΑΕΚ κατέκτησε το τρόπαιο
Ο Κώστας Μανωλάς επέστρεψε στον τόπο του, τη Νάξο, με σκοπό να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα, τον Πανναξιακό, να πρωταγωνιστήσει ξανά στο τοπικό ποδόσφαιρο και να κάνει το βήμα παραπάνω.
Έτσι, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Γ'΄Εθνική, οι Ναξιώτες πανηγύρισαν και το Κύπελλο Κυκλάδων, σε έναν εντυπωσιακό τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο της Ερμούπολης με αντίπαλο την ΑΕ Μυκόνου.
Η ομάδα του άλλοτε άσου των Ολυμπιακού και ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 23' με τον Μέμο, ωστόσο οι Μυκονιάτες απάντησαν στο 36ο λεπτό με γκολ του Κικιλιανίδη για το 1-1, που δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, αλλά ούτε στην παράταση. Έτσι, οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, ξεκινώντας με απίστευτη ευστοχία, έως ότου ο Τσαρούχας να αποκρούσει την εκτέλεση του Τουλίκα και με το 7-6 να χαρίσει το τρόπαιο στην ομάδα του!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα