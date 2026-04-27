Serie A, Μίλαν - Γιουβέντους 0-0: Άνοστη σούπα το ντέρμπι στο «Σαν Σίρο», δείτε βίντεο
SPORTS
Στην τρίτη θέση οι Ροσονέρι με 67 βαθμούς, στην τέταρτη οι Μπιανκονέρι με 64, ορίζουν τη... μοίρα τους για την έξοδο στο Champions League

Χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 34ης αγωνιστικής στην Ιταλία, ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο».

Ένα γκολ του Τουράμ που ακυρώθηκε στο πρώτο ημίχρονο (36΄) για τη Γιουβέντους και το σουτ του Σαλεμάκερς στο οριζόντιο δοκάρι στο δεύτερο (50΄) για τη Μίλαν, ήταν οι μόνες ευκαιρίες ενός παιχνιδιού που θα ξεχαστεί γρήγορα.

Milan and Juve Share the Spoils | MILAN-JUVENTUS | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Οι «Ροσονέρι» παραμένουν στην τρίτη θέση, έξι βαθμούς μπροστά από την Κόμο και τη Ρόμα, ενώ οι «Μπιανκονέρι» είναι τέταρτοι, τρεις βαθμούς μπροστά από τις προαναφερόμενες ομάδες.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 34ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 1-0 (82΄ Ελφέζ)
Μπολόνια-Ρόμα 0-2 (7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)
Κλείσιμο
Βερόνα-Λέτσε 0-0
Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0
Τζένοα-Κόμο 0-2 (10΄ Δουβίκας, 68΄ Ντιαό)
Τορίνο-Ίντερ 2-2 (70΄ Σιμεόνε, 79΄πεν. Βλάσιτς - 23΄ Τιράμ, 61΄ Μπίσεκ)
Μίλαν-Γιουβέντους 0-0
Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04
Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Ίντερ 79 --Champions League--
Νάπολι 69
Μίλαν 67
Γιουβέντους 63
Κόμο 61
Ρόμα 61
Αταλάντα 54 -33αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 47 -33αγ.
Σασουόλο 46
Ουντινέζε 43 -33αγ.
Πάρμα 42
Τορίνο 41
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 37
Κάλιαρι 33 -33αγ.
Λέτσε 29
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 19
Πίζα 18

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης